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12:56 23.05.2019

Зеленскому доверяют около 60% украинцев, Порошенко – 15% - опрос

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Киев. 23 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Большинство украинцев доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому и Вооруженным силам Украины, о чем свидетельствуют результаты мониторингового опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, Центром "Социальный мониторинг" и Институтом экономики и прогнозирования НАНУ.

Согласно обнародованным в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг данным, Зеленскому в целом доверяют почти 58% (35,1% - скорее, доверяю, 23% - полностью доверяю). Пятый президент Украины Петр Порошенко вызывает доверие у 15% респондентов (11,3% и 3,7% соответственно).

ВСУ в целом доверяют более 64%, Национальной полиции – 30,7%, правоохранительным органам – 30,6%, Службе безопасности Украины – 29,9%. Уровень доверия прокуратуре в целом 18,4%, НАБУ - 15,3%.

Нацбанку Украины доверяют 22,9% украинцев, Кабинету министров - 14,8%, политическим партиям - 13,3%, Верховной Раде - 10,3%.

Опрос проводился 10-18 мая в 24-х областях Украины и Киеве. Всего опрошено 2100 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,31-2,18%.

Теги: #опрос #доверие #власть
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