Украинские подростки зависят от соцсетей, склонны пренебрегать своим здоровьем и пребывать в нервозности – опрос

Киев. 22 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Низкий уровень активности, вредные пищевые привычки и нередкое состояние угнетенности в целом характеризуют нынешних украинских подростков, свидетельствуют данные социсследования, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко совместно с ЮНИСЕФ.

"Согласно данным нашего исследования, украинские подростки сообщают о низком уровне физической активности и преимущественно нездоровых пищевых привычках. Они говорят о распространении буллинга, насилия в школах и недостаточной ежедневной поддержке со стороны семьи", - рассказала в среду на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

По ее словам, такая ситуация влияет на результаты учебы подростков и может повлиять на здоровье и благополучие во взрослом возрасте.

Согласно данным опроса, треть подростков имеют лишний вес, каждый пятый считает свое здоровье средним или плохим, а более половины опрошенных подростков жалуются на плохое настроение и нервозность. 31% респондентов среди девочек и 21% - среди мальчиков признались, что испытывали такой уровень ощущения безнадежности и печали, что прекращали заниматься рутинными делами.

Что касается употребления алкоголя, табака и наркотических веществ, то уже в 10 лет каждый седьмой имеет опыт употребления спиртных напитков. Среди респондентов 17-летнего возраста такой опыт есть у более 60%.

16% девочек и 24% мальчиков в возрасте от 11 до 17 лет имеют опыт курения, а марихуану хотя бы раз употребляли 8% опрошенных подростков в возрасте 13-17 лет.

Каждый четвертый подросток женского пола и 40% подростков мужского пола в возрасте 13-17 лет имеет опыт половых отношений, и только 12% опрошенных молодых людей имеют представление о ВИЧ-инфекции.

Опрос также показал, что украинские подростки зависят от соцсетей и виртуального общения – 25% респондентов признали, что постоянно думают о времени, которое можно провести в соцсетях.

Треть опрошенных подростков, согласно исследованию, минимум раз год участвует в драках, 35% подростков признались, что на протяжении ближайших двух месяцев обижали кого-то или сами были обижены.

Социологическое исследование было проведено в 2018 году Украинским институтом социальных исследований им Яременко совместно с ЮНИСЕФ в 287 учебных заведениях Украины, опрошено было более 13 тысяч респондентов возрастом от 10 до 17 лет, использовался метод самозаполнения опросника.