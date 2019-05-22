ПЦУ является самой большой церковью в Украине - опрос

Прихожанами Православной Церкви Украины считают себя 61,5% православных украинцев, а о принадлежности к УПЦ Московского Патриархата заявляют 18%. Такие результаты опроса общественного мнения Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал сегодня, 22 мая, на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Абсолютное большинство опрошенных - 79% - идентифицируют себя православными. Из них самая большая часть - 49% - считают себя прихожанами Православной Церкви Украины. К УПЦ Московского Патриархата причисляют себя 16% украинцев, а православными безотносительно к конкретному патриархату - 14%", - представил результаты опроса Антон Грушецкий, заместитель директора КМИС.

По словам Грушецкого, о принадлежности к Украинской греко-католической церкви заявили 9% опрошенных украинцев, а сторонниками других конфессий являются 5%.

"Атеистами признают себя 4% опрошенных", - отметил Антон Грушецкий.

Всеукраинский репрезентативный опрос общественного мнения "Конфессиональная структура и создание Православной Церкви Украины: май 2019" КМИС провел 12-18 мая 2019 года. Участие в опросе приняли 1200 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в Киеве за исключением АР Крым.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную Церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний.

Томос об автокефалии ПЦУ получила 6 января 2019 года в Стамбуле с рук патриарха Варфоломея.

В начале мая Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата продолжает деятельность. В Министерстве культуры заявили, что УПЦ КП прекратила деятельность как религиозное объединение и присоединилась к Православной Церкви Украины.

Ранее Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний высказал мнение, что православные восточного и западного обрядов в будущем могут объединиться в одну церковь.