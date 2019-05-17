Правозащитники представили отчет о преследовании активистов в Крыму, обратились к международному сообществу и прокурору МУС

Киев. 17 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Правозащитники представили отчет о целенаправленном преследовании гражданского активизма в аннексированном Россией Крыму.

"С 2014 года на территории оккупированного полуострова преследуются две основные группы лиц - это "политические" украинцы и представители крымскотатарского народа. Они преследуются по различным категориям, эти преследования связаны с нарушением прав человека, с насильственными похищениями людей, с обысками и последующими арестами, с произвольными задержаниями", - рассказала глава правления общественной организации "КрымСОС" Тамила Ташева на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По ее словам, в последние полтора года против активистов движения "Крымская солидарность", активистов крымскотатарского национального движения либо Меджлиса "используется целый арсенал инструментов преследования".

Отчет "Бороться с терроризмом или терроризировать активизм" был создан после совместной мониторинговой миссии в Крыму для сбора информации о рейде обысков и задержаний на полуострове 27 марта 2019 года, вследствие которых были задержаны 23 крымскотатарских активиста. Указано, что это была самая масштабная акция силовиков на оккупированном полуострове.

В частности, в отчете говорится, что 27 марта 2019 года, примерно в 6 утра российские силовики начали масштабную скоординированную операцию по всему крымскому полуострову. Так, десятки вооруженных лиц в масках выбивали двери и проникали в помещение, целые поселения были окружены, а захватнические обыски проводились в помещениях "подозреваемых", их родственников и соседей.

В отчете эти обыски, аресты и задержания 23 крымских татар приравниваются к многочисленным нарушениям Европейской конвенции о правах человека.

"Арестованные очевидно стали субъектами рейда из-за собственной этнической и религиозной принадлежности, что нарушает свободу вероисповедания (ст. 9) и запрет дискриминации (ст. 14)", - подчеркнули создатели отчета.

В связи со случившимся ОО "КрымСОС", организация "Международное партнерство по правам человека" (International Partnership for Human Rights) и ОО Truth Hounds организовали мониторинговую миссию в Крым через неделю после рейдов. Результатом собранных материалов, свидетельств и правового анализа было создание соответствующего отчета.

В документе представлена подробная информация о рейдах, контекст событий, правовой анализ совершенных преступлений, а также рекомендации международному сообществу и прокурору Международного уголовного суда (МУС).

В частности, международному сообществу предлагается продолжать введение санкций против лиц и организаций, которые ответственны за нарушение прав человека в Крыму, а также призывать Россию освободить крымских политзаключенных.

Что касается прокурора МУС, то его призывают включить изложенные факты и аресты к компетенции предварительного рассмотрения и как можно быстрее требовать полного расследования.

Авторы отчета также призывают российского уполномоченного по правам человека расследовать нарушения прав человека, изложенные в данном отчете.