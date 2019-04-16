Пресс-конференции

15:08 16.04.2019

Первый международный Noosphere Space Summit обсудит 17-18 апреля в Киеве будущее мировой и украинской космической индустрии

4 мин читать

Киев. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Первый международный Noosphere Space Summit, который пройдет 17-18 апреля в Киеве, обсудит актуальные вопросы развития мировой и украинской космической индустрии с учетом продвигаемых частными компаниями т.н. "Нового космоса" новых правил игры на мировом космическом рынке.

Как сообщил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве глава организатора космического саммита - ОО "Ассоциация Noosphere" Михаил Рябоконь, основная задача Noosphere Space Summit - донести до украинского космического сообщества и украинцев, "что космос бывает не только государственным: сегодня на этом рынке присутствует много частных компаний".

Как отметил М.Рябоконь, для участия в работе саммита, который пройдет на базе Киевского национального университета (КНУ) им.Шевченко, приглашены компании частного и государственного секторов космической отрасли США, стран ЕС и Азии. Программа первого дня работы саммита 17 апреля включает проведение конкурса инженерных стартапов по двум направлениям: космическая техника и технологии и медицинская биоэлектроника. Призовой фонд конкурса – 2 млн грн, в состав финалистов в этом году отобраны 9 компаний из Украины и одна из Сингапура. В рамках второго дня работы саммита 18 апреля состоится панельная дискуссия по вопросам будущего мировой космической индустрии, среди гостей - в том числе, представители зарубежных, и в первую очередь американских компаний, поддерживающие идеи т.н. "Нового космоса" : Firefly Aerospace, Bryce Space & Technology, Ispace inc.

Как отметил вице-президент по вопросам стратегического развития канадской MLS Ярослав Пустовый (Yaroslav Pustovyi) - космический рынок динамично развивается, и помимо государственного космоса на рубеже столетий появился т.н. "Новый космос" – "фактическая коммерческая космонавтика, благодаря которому космос стал ближе к человеку".

"Я очень рад, что эта тема пришла и в Украину, и украинские предприниматели смогут присоединиться к этому движению, за которым будущее", - заметил он.

Оценивая перспективы развития украинской космической отрасли, директор Firefly Ukraine Юрий Забияка выразил уверенность, что ключевой фактор для развития и прихода инвестиций в отрасль – это наличие политической воли для проведения реформы отрасли, без которой ее будущее под вопросом. Он напомнил, что минувшей осенью в Верховную Раду был подан законопроект, предусматривающий отмену ограничений на работу частных компаний космического сектора в Украине. "К сожалению, на сегодняшний день, в текущей политической ситуации, он не нашел отклика. Мы надеемся, что это произойдет (закон будет принят -ИФ) при новой каденции Верховной Рады", - сказал директор Firefly Ukraine. При этом он подчеркнул: отмена запрета не несет никаких дополнительных рисков, поскольку государство не теряет контроль над отраслью: это в первую очередь контроль за ракетными технологиями, а также регулирование космического бизнеса и космических пусков, уточнил он.

Отвечая на уточняющий вопрос агентства "Интерфакс-Украина" об инвестиционной привлекательности украинской космической отрасли, Ю.Забияка заметил: за все годы работы независимости Украины, "никто толком не проводил инвентаризации активов и оценки интеллектуальной собственности (отрасли)".

"Сегодня мы можем только говорить, что у нас есть исторически сложившийся потенциал, который мы практически готовы потерять без изменения правил игры на рынке", - заметил он.

В свою очередь директор по развитию бизнеса Firefly Aerospace Inc. Джон Изелла (John Isella) акцентировал : "Сегодня мы работаем на мировом рынке пусковых услуг, где движут новые концепции, в том числе в области построения космической техники".

"Это действительно абсолютно новое время в совершенно новой эре: большое количество космических аппаратов будут запущены для выполнения в режиме реального времени глобальных операций по мониторингу поверхности Земли. Это же касается принципиально новых возможностей для спутниковых услуг в сфере коммуникации или изображений - речь идет об услугах, которых у нас никогда не было ранее", - заметил он.

Д.Изелла выразил уверенность в хороших перспективах сотрудничества между Украиной и США в космической сфере, особо отметив наличие в Украине высокопрофессионального человеческого ресурса, а также высокого технологического потенциала. 

Продвигаемый сегодня в первую очередь в США т.н. "Новый космос" – движение в аэрокосмической отрасли, ставящее целью расширение доступа к космосу за счет использования инноваций для снижения стоимости пусков, а также за счет преодоления административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических институтов.

Сегодня идею "Нового космоса" наиболее активно продвигают на рынке американские Virgin Galactic, Blue Origin. SpaceX.

Теги: #космос #саммит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:14 13.04.2019
В США успешно испытан гигантский самолет Stratolaunch для запуска космических ракет

В США успешно испытан гигантский самолет Stratolaunch для запуска космических ракет

06:53 12.04.2019
Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили возможность третьего саммита между президентом США и лидером КНДР

Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили возможность третьего саммита между президентом США и лидером КНДР

19:04 10.04.2019
Мэй заявила о желании осуществить Brexit как можно скорее

Мэй заявила о желании осуществить Brexit как можно скорее

09:16 10.04.2019
ЕС и КНР заявили о намерении строить равноправные экономические отношения

ЕС и КНР заявили о намерении строить равноправные экономические отношения

00:46 10.04.2019
Лидеры ЕС встретятся в среду в Брюсселе, чтобы решить судьбу Brexit

Лидеры ЕС встретятся в среду в Брюсселе, чтобы решить судьбу Brexit

14:02 09.04.2019
Израильский космический аппарат скорректировал орбиту перед посадкой на Луну

Израильский космический аппарат скорректировал орбиту перед посадкой на Луну

15:04 08.04.2019
Американский и канадский астронавты вышли в космос для замены аккумулятора солнечных панелей МКС

Американский и канадский астронавты вышли в космос для замены аккумулятора солнечных панелей МКС

20:08 04.04.2019
Меркель надеется, что Лондон представит ЕС конкретное предложение по Brexit

Меркель надеется, что Лондон представит ЕС конкретное предложение по Brexit

14:56 29.03.2019
Саммит Украина-ЕС пройдет 8 июля в Украине

Саммит Украина-ЕС пройдет 8 июля в Украине

06:55 29.03.2019
Встреча президентов США и Южной Кореи состоится 10-11 апреля

Встреча президентов США и Южной Кореи состоится 10-11 апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раду сегодня прошли бы "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", "Блок Порошенко", "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

За Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72% определившихся украинцев, за Порошенко 25% - соцопрос КМИС

Экс-глава "Укрспецэкспорта" Бондарчук заявил о планах вернуться в Украину

Значительных фальсификаций во 2-м туре выборов президента ожидают 39% опрошенных украинцев

68% избирателей Зеленского голосуют против нынешней ситуации в Украине, 40% избирателей Порошенко голосуют больше "против Путина" – опрос

Более половины украинцев ожидают улучшения ситуации в Украине после выборов президента – опрос "Рейтинга"

Зеленский уверенно побеждает Порошенко во 2-м туре выборов президента – опрос "Рейтинга"

Опрос "Рейтинга": Зеленского во 2-м туре выборов готовы поддержать 61% украинцев среди тех, кто намерен голосовать, Порошенко – 24%

Средства от продажи календаря "Погляд майбутнього" пойдут на оздоровление детей, отцы которых погибли в боях на Донбассе

"Укрпрофздравница" обратилась с жалобой в СБУ и Нацполицию на незаконные действия бывшего руководства санатория "Жовтень"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА