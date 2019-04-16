Первый международный Noosphere Space Summit обсудит 17-18 апреля в Киеве будущее мировой и украинской космической индустрии

Киев. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Первый международный Noosphere Space Summit, который пройдет 17-18 апреля в Киеве, обсудит актуальные вопросы развития мировой и украинской космической индустрии с учетом продвигаемых частными компаниями т.н. "Нового космоса" новых правил игры на мировом космическом рынке.

Как сообщил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве глава организатора космического саммита - ОО "Ассоциация Noosphere" Михаил Рябоконь, основная задача Noosphere Space Summit - донести до украинского космического сообщества и украинцев, "что космос бывает не только государственным: сегодня на этом рынке присутствует много частных компаний".

Как отметил М.Рябоконь, для участия в работе саммита, который пройдет на базе Киевского национального университета (КНУ) им.Шевченко, приглашены компании частного и государственного секторов космической отрасли США, стран ЕС и Азии. Программа первого дня работы саммита 17 апреля включает проведение конкурса инженерных стартапов по двум направлениям: космическая техника и технологии и медицинская биоэлектроника. Призовой фонд конкурса – 2 млн грн, в состав финалистов в этом году отобраны 9 компаний из Украины и одна из Сингапура. В рамках второго дня работы саммита 18 апреля состоится панельная дискуссия по вопросам будущего мировой космической индустрии, среди гостей - в том числе, представители зарубежных, и в первую очередь американских компаний, поддерживающие идеи т.н. "Нового космоса" : Firefly Aerospace, Bryce Space & Technology, Ispace inc.

Как отметил вице-президент по вопросам стратегического развития канадской MLS Ярослав Пустовый (Yaroslav Pustovyi) - космический рынок динамично развивается, и помимо государственного космоса на рубеже столетий появился т.н. "Новый космос" – "фактическая коммерческая космонавтика, благодаря которому космос стал ближе к человеку".

"Я очень рад, что эта тема пришла и в Украину, и украинские предприниматели смогут присоединиться к этому движению, за которым будущее", - заметил он.

Оценивая перспективы развития украинской космической отрасли, директор Firefly Ukraine Юрий Забияка выразил уверенность, что ключевой фактор для развития и прихода инвестиций в отрасль – это наличие политической воли для проведения реформы отрасли, без которой ее будущее под вопросом. Он напомнил, что минувшей осенью в Верховную Раду был подан законопроект, предусматривающий отмену ограничений на работу частных компаний космического сектора в Украине. "К сожалению, на сегодняшний день, в текущей политической ситуации, он не нашел отклика. Мы надеемся, что это произойдет (закон будет принят -ИФ) при новой каденции Верховной Рады", - сказал директор Firefly Ukraine. При этом он подчеркнул: отмена запрета не несет никаких дополнительных рисков, поскольку государство не теряет контроль над отраслью: это в первую очередь контроль за ракетными технологиями, а также регулирование космического бизнеса и космических пусков, уточнил он.

Отвечая на уточняющий вопрос агентства "Интерфакс-Украина" об инвестиционной привлекательности украинской космической отрасли, Ю.Забияка заметил: за все годы работы независимости Украины, "никто толком не проводил инвентаризации активов и оценки интеллектуальной собственности (отрасли)".

"Сегодня мы можем только говорить, что у нас есть исторически сложившийся потенциал, который мы практически готовы потерять без изменения правил игры на рынке", - заметил он.

В свою очередь директор по развитию бизнеса Firefly Aerospace Inc. Джон Изелла (John Isella) акцентировал : "Сегодня мы работаем на мировом рынке пусковых услуг, где движут новые концепции, в том числе в области построения космической техники".

"Это действительно абсолютно новое время в совершенно новой эре: большое количество космических аппаратов будут запущены для выполнения в режиме реального времени глобальных операций по мониторингу поверхности Земли. Это же касается принципиально новых возможностей для спутниковых услуг в сфере коммуникации или изображений - речь идет об услугах, которых у нас никогда не было ранее", - заметил он.

Д.Изелла выразил уверенность в хороших перспективах сотрудничества между Украиной и США в космической сфере, особо отметив наличие в Украине высокопрофессионального человеческого ресурса, а также высокого технологического потенциала.

Продвигаемый сегодня в первую очередь в США т.н. "Новый космос" – движение в аэрокосмической отрасли, ставящее целью расширение доступа к космосу за счет использования инноваций для снижения стоимости пусков, а также за счет преодоления административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических институтов.

Сегодня идею "Нового космоса" наиболее активно продвигают на рынке американские Virgin Galactic, Blue Origin. SpaceX.