Пресс-конференции

11:08 11.04.2019

Опрос "Рейтинга": Зеленского во 2-м туре выборов готовы поддержать 61% украинцев среди тех, кто намерен голосовать, Порошенко – 24%

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Киев. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – За кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 61% украинцев среди тех, кто собирается прийти на выборы 21 апреля, за действующего главу государства Петра Порошенко – 24%, свидетельствуют данные апрельского опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг результатам соцопроса, при этом 15% респондентов не определились.

В то же время, из числа всех опрошенных 51% украинцев намерен голосовать во втором туре на В. Зеленского, 21% - за П. Порошенко, 18% - пока не определились, а 10% - не намерены голосовать

Последует

Теги: #опрос #выборы
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