Пресс-конференции

14:21 29.03.2019

При низкой явке в первом туре выборах у Зеленского будет меньше шансов пройти во второй тур – мнение

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Киев. 29 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Если явка избирателей в первом туре выборов президента Украины 31 марта будет низкой, то у шоумена Владимира Зеленского будет меньше шансов пройти во второй тур, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Во втором туре не исключаю вариант Тимошенко (лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – ИФ) и Порошенко (действующий президент Украины Петр Порошенко – ИФ) или Тимошенко и Зеленский. Отрыв Зеленского, как показывают социсследования, достаточно высокий, но если явка будет низкой, и если не "твердый" электорат Зеленского – в первую очередь молодежь – проигнорирует выборы, то тогда у него шансов будет меньше попасть во второй тур", - сказал В.Карасев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

В то же время, политолог отметил, что при высокой явке избирателей и повышенной активности сторонников В.Зеленского, у него будут достаточно высокие шансы на прохождение во второй тур.

Наименее вероятной конфигурацией кандидатов во втором туре В.Карасев назвал пару П.Порошенко - В.Зеленский.

Теги: #явка #мнение #выборы
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