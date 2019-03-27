У штаба Зеленского есть претензии к ЦИК по распределению руководящих должностей в окружных комиссиях

Киев. 27 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – У предвыборного штаба Владимира Зеленского есть претензии к Центральной избирательной комиссии Украины в отношении распределения квот на руководящие должности в окружных комиссиях от снявшихся с выборов кандидатов.

"По нашему мнению, это было сделано несправедливо", - сказал на пресс-конференции в среду в агентстве "Интерфакс-Украина" руководитель штаба Иван Баканов.

Главный юрист предвыборного штаба В.Зеленского Вадим Галайчук указал, что у В.Зеленского осталось 16 руководящих должностей в окружкомах, а, например, у другого кандидата - журналистки Юлии Литвиненко - стало 25.

"Каким образом политик-"дебютант", который, кажется, впервые в своей жизни идет на выборы, сумела создать такой кадровый резерв по всей стране и иметь таких опытных людей, которых ЦИК выбрала в качестве руководителей в комиссиях, это уже, так сказать, на совести ЦИК", - отметил он.

В.Галайчук пояснил, что с точки зрения закона ЦИК имеет право перераспределять эти руководящие позиции по своему усмотрению, но в команде В.Зеленского обращали внимание на то, что в обязанности ЦИК входит соблюдение в целом принципа равенства кандидатов, чего не было в данном случае.

Координатор "ЗЕ!Команды" Александр Корниенко также отметил, что в случае второго тура выборов президента всю работу по контролю и защите результатов нужно будет "масштабировать раз в 6".

"К сожалению, законодатель так интересно прописал сроки в законе о выборах, что членов комиссий на второй тур нужно внести за 12 дней, а результаты могут быть установлены на два дня позже, чем можно внести членов комиссий. Есть большая возможность для ЦИК манипулировать сроками, и понятно, что это априори будет не в пользу оппозиционного кандидата", - указал он.