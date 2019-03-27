Пресс-конференции

12:12 27.03.2019

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов, но надеются, что до таких массовых фальсификаций не дойдет

1 мин читать

Киев. 27 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского готовы к обжалованию результатов первого тура президентских выборов, но надеются, что к такому прибегать не придется и массовых фальсификаций на выборах не будет.

"Готовы ли мы обжаловать результаты выборов? Конечно же, мы готовы обжаловать результаты выборов. У нас есть для этого прекрасная команда, которая уже участвовала в обжаловании результатов выборов в 2004 году, мы умеем это делать. Безусловно, социология на сегодняшний день такая, что если мы не выйдем во второй тур, то это, по нашему мнению, это будет свидетельствовать о масштабных фальсификациях, но мы надеемся, что такого не будет", - сказал на пресс-конференции в среду в агентстве "Интерфакс-Украина" руководитель предвыборного штаба Владимира Зеленского Иван Баканов.

"Мы надеемся на то, что уровень общества вырос и массовых фальсификаций не будет, но манипуляции, конечно же, ожидаются. Это очереди на избирательных участках, те фейки, которые запускаются, например, о присутствии военкомов на избирательных участках", - отметил он.

Теги: #зеленский #обжалование #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:34 27.03.2019
У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов, но надеются, что до таких массовых фальсификаций не дойдет

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов, но надеются, что до таких массовых фальсификаций не дойдет

12:32 27.03.2019
Все избирательные участки проверены на безопасность, МВД готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов

Все избирательные участки проверены на безопасность, МВД готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов

12:25 27.03.2019
Полиция расследует 222 уголовных дела, связанных с нарушениями в преддверии выборов

Полиция расследует 222 уголовных дела, связанных с нарушениями в преддверии выборов

12:20 27.03.2019
Бойко: Если проигнорировать выборы, о лучшем будущем можно забыть

Бойко: Если проигнорировать выборы, о лучшем будущем можно забыть

12:14 27.03.2019
У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

У Зеленского готовы к возможному обжалованию результатов первого тура выборов

11:57 27.03.2019
"Будущее нельзя выиграть в лотерею": Вакарчук призывает украинцев голосовать ответственно, а не "по приколу"

"Будущее нельзя выиграть в лотерею": Вакарчук призывает украинцев голосовать ответственно, а не "по приколу"

11:52 27.03.2019
Вакарчук призвал украинцев голосовать на выборах президента ответственно, а не "по приколу"

Вакарчук призвал украинцев голосовать на выборах президента ответственно, а не "по приколу"

11:37 27.03.2019
В Нацполицию пока не поступало информации о возможных конкретных угрозах на выборах

В Нацполицию пока не поступало информации о возможных конкретных угрозах на выборах

11:26 27.03.2019
Почти 316 тыс. украинцев сменили место голосования на выборах президента - глава ЦИК

Почти 316 тыс. украинцев сменили место голосования на выборах президента - глава ЦИК

11:21 27.03.2019
Нацполиция приступает к основной фазе обеспечения правопорядка на выборах, усиливаются подразделения в регионах

Нацполиция приступает к основной фазе обеспечения правопорядка на выборах, усиливаются подразделения в регионах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за второе место борются Порошенко, Гриценко и Тимошенко – опрос центра "РАНД"

Гриценко ратует за легализацию "огнестрела" и улучшение законодательства, кандидат подписал меморандум с Украинской ассоциацией владельцев оружия

Гриценко: главный плюс этих выборов, что никто не знает победителя и кто выйдет во второй тур

Водоканалы заявляют о критической ситуации с поставкой э/э и просят СНБО и правительство вмешаться

Платформа онлайн-подговки к ВНО "Be Smart" запустила серию видео с объяснениями ответов на вопросы пробного тестирования

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

"ДТЭК Сети" предупреждает об отключении с 1 апреля э/э ряда важных инфраструктурных объектов

Уточнение: "112 Украина" и "NewsOne" проведут экзит-пол на выборах президента при участии Института SORA (Австрия) и "Социального мониторинга"

Нарушение украинскими фармпроизводителями прав интеллектуальной собственности приводит к уходу с рынка иностранных инвесторов - эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА