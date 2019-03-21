Водоканалы заявляют о критической ситуации с поставкой э/э и просят СНБО и правительство вмешаться

Киев. 21 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Ассоциация "Укрводоканалэкология" заявляет о критической ситуации, которая может сложиться после отключения госпредприятием "Укринтерэнерго" с 1 апреля энергоснабжения ряду водоканалов и призывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Кабинет министров вмешаться. Как сообщила вице-президент ассоциации Ольга Бабий в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", в настоящее время отключение энергоснабжения (из-за задолженности за потребленную э/э) грозит более чем 30 водоканалам-клиентам "Укринтерэнерго", на которое правительством были возложены функции "поставщика последней надежды" (ППН). Наиболее критичной является ситуация с КП "Вода Донбасса" (Донецкая обл.) и КП "Аульский водовод" (Днепропетровская обл.), которые суммарно снабжают водой около 5 млн населения. "Мы требуем, чтобы в срочном порядке был созван СНБО по этому вопросу, а также предоставлена позиция Кабинета министров и Нацкомиссии (НКРЭКУ -) о том, как предприятиям, которые сейчас потребляю э/э у ППН действовать (в случае отключения им э/э –)", – сказала О.Бабий. Глава ассоциации напомнила, что одной из основных причин, по которым у предприятий возникли большие суммы задолженности, как перед предыдущим поставщиком, так и перед ППН – несвоевременное отображение в тарифах на их услуги цен на э/э. О.Бабий высказала мнение, что среди первоочередных мер, которые необходимо приять для решения ситуации: внесение в срочном порядке изменений в закон "О рынке э/э" относительно продления срока, в течение которого ППН должен предоставлять услуги клиентам, а также установление НКРЭКУ для водоканалов экономически обоснованных тарифов. В ассоциации также отметили, что ряд водоканалов, ранее находившихся на поставке э/э у ППН, смогли временно решить проблему при помощи местных властей и предотвратить отключение с 1 апреля. В то же время, в случае, если их тарифы не будут пересмотрены регулятором в ближайшее время, задолженность водоканалов перед поставщиками будет расти и ситуация будет усугубляться. Ранее ассоциация уже поднимала проблему отображения роста цен на э/э в тарифах водоканалов на недостаточном уровне и отмечала, что из-за задолженности за энергоснабжение водоканалы не смогли до 1 января 2019 года заключить договор на поставку э/э с поставщиками по свободным ценам. Как сообщалось, согласно закону "О рынке электроэнергии" с 1 января 2019 года введены новые правила работы на розничном рынке э/э. Энергоснабжающие компании (облэнерго) были разделены на операторов системы распределения (ОСР) и поставщиков. Все небытовые потребители должны были заключить новые договора на распределение и поставку э/э. Ряд госструктур и коммунальных предприятий, в том числе и некоторые водоканалы, не смогли заключить новые соглашения и перешли на потребление э/э от "поставщика последней надежды" на условии акцептованной поставки. Услуги ППН стоят на 25-30% дороже, чем у ПУУ и других поставщиков. 19 марта "ДТЭК Сети", куда входят три оператора системы распределения (ОСР) электрической энергии (в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях), предупредил об угрозе отключения с 1 апреля от энергоснабжения ряда важных для инфраструктуры объектов, поставку э/э которым осуществляет поставщик "последней надежды" (ППН) ГП "Укринтерэнерго". В свою очередь глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что "Укринтерэнерго" после отведенного законом срока (90 дней, которые истекают 26 марта) отключит от энергоснабжения должников вне зависимости от вида их деятельности.