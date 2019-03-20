"ДТЭК Сети" предупреждает об отключении с 1 апреля э/э ряда важных инфраструктурных объектов

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Киев. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Операционный холдинг "ДТЭК Сети", куда входят три оператора системы распределения (ОСР) электрической энергии (в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях), предупреждает о возможности отключения с 1 апреля от энергоснабжения ряда важных для инфраструктуры объектов, поставку э/э которым осуществляет поставщик "последней надежды" (ППН) ГП "Укринтерэнерго".

Как напомнили в компании в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", 31 марта истекает срок, в течение которого ППН согласно закону "О рынке электрической энергии", должен обеспечивать поставку электричества предприятиям и компаниям, которые не смогли (из-за задолженности за потребленную э/э или несвоевременное проведение тендера на ее закупку) до 1 января 2019 года подписать договор на поставку с поставщиком по свободным ценам. Согласно закону, операторы системы распределения, на основании уведомлений от "Укринтерэнерго" с 1 апреля должны будут отключить его клиентов от системы электроснабжения.

"В случае если у потребителя расторгнут договор (или истек срок его действия) с одним поставщиком, а с другим еще не подписан, то поставщик сообщает ОСР об окончании договорных отношений с потребителем и оператор обязан отключить такого потребителя. По сути, с даты завершения действия договора между поставщиком и потребителем это (поставка без договора – ИФ) будет кражей э/э", – уточнила руководитель департамента клиентских операций "ДТЭК Киевские электросети" Анна Фурсова.

Невыполнение ОСР заявки поставщика на отключение потребителя может расцениваться регулятором как нарушение законодательства.

Таким образом, клиенты, которые не смогут до 31 марта заключить договора с поставщиками в условиях нового рынка будут лишены энергоснабжения. При этом, среди таких объектов – водоканалы, предприятия транспортной инфраструктуры, а также государственные предприятия, в том числе госшахты.

Так, согласно уведомлению ППН, полученному операторами системы распределения, в Киеве среди предприятий, которые могут быть отключены: структуры "Укроборонпрома" – завод "Маяк", и ГП "Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов", несколько предприятий "Киевпасстранса", "Центр государственного земельного кадастра", а также некоторые жилые комплексы.

В свою очередь в Донецкой области отключение э/э грозит КП "Вода Донбасса", филиалу "Управление магистральных газопроводов Харьковтрансгаз" АО "Укртрансгаза", в Днепропетровской области – КП "Аульский водовод", КП "Райводоканал" (Новомосковского района), КП "Днепртеплоэнерго", нескольким транспортным предприятиям, в том числе международный аэропорт "Кривой Рог".

"ДТЭК Сети", отмечая наличие большого количества поставщиков на новом рынке э/э, призывает потребителей вести с ними переговоры для предотвращения отключения энергоснабжения с 1 апреля.

"Если эта проблема касается критически важных объектов, то, наверное, необходимо рассматривать этот вопрос на государственном уровне, вносить какие-то изменения в законодательство. Возможно, с этим вопросом следует обратиться в профильное министерство или Кабинет министров", – отметили в пресс-службе компании.

Как сообщалось, согласно закону "О рынке электроэнергии" с 1 января 2019 года введены новые правила работы на розничном рынке э/э. Энергоснабжающие компании (облэнерго) были разделены на операторов системы распределения (ОСР) и поставщиков универсальных услуг (ПУУ), работающих с населением. Все небытовые потребители должны были заключить новые договора на распределение и поставку э/э. Ряд госструктур и коммунальных предприятий не смогли заключить новые соглашения и перешли на поставку к поставщику "последней надежды" (ППН, которым определено госпредприятие "Укринтерэнерго") на условии акцептованной поставки. Услуги ППН стоят на 25-30% дороже, чем у ПУУ и других поставщиков.