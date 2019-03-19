НКРЭКУ завершила первые проверки облгазов, компании готовят возражения

Киев. 19 марта. ИНТЕРФАКСУКРАИНА – Операторы газораспределительных сетей (ГРС) в отношении которых Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), завершила проверки по части приведения объемов потребленного газа к стандартным условиям, в частности "Винницагаз", "Волыньгаз", "Киевоблгаз", готовят возражения на соответствующие акты регулятора, сообщили представители обл/горгазов в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Акт НКРЭКУ подписан с возражениями, и наши возражения на все те вопросы, которые были подняты Нацкомиссией, будут поданы согласно законодательству в течение пяти дней, предоставлены комиссии до 21 марта", – сказал технический директор ПАО "Винницагаз" Владимир Билаш.

Комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг приведения объемов газа к стандартным условиям, а также причины, по которым возникла необходимость применения данной методики непосредственно при выставлении счетов потребителям, операторы ГРС заявили, что действующие в настоящее время тарифы на распределение газа были утверждены еще в 2016 году и с тех пор не пересматривались. В соответствии с этим в настоящее время цена закупаемого газа для производственно-технологических потерь (ПТП), предусмотренная в тарифе, почти в два раза ниже рыночной цены – 5 тыс. 700 грн за 1 тыс. куб м (без НДС).

Глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов в свою очередь отметил, что Министерство энергетики и угольной промышленности, утверждая в 2016 году приказ (№847) об установлении для операторов ГРС объемов ПТП, не учло при расчетах методику приведения газа к стандартным условиям. В связи с этим утверждение, что операторы ГРС фактически получают двойную плату от потребителя, не соответствует действительности, заявил Д.Сенектутов.

Согласно данным на сайте НКРЭКУ, проекты постановления регулятора о нарушении обл/горгазами лицензионных условий (в частности, не выполнение решений регулятора о запрете приводить объемы потребленного газа к стандартным условиям) и наложении на них штрафа планируется рассмотреть на заседании НКРЭКУ 22 марта.

Как сообщалось, НКРЭКУ приняла решение о проведении внеплановых проверок ряда операторов газораспределительных сетей (ГРС) относительно приведения объемов потребленного газа к стандартным условиям.

Ранее, 23 ноября 2018 года вынесла ряд решений, которыми запретила операторам ГРС осуществлять доначисления в платежках за газ, возникшие в результате приведения его объемов к стандартным условиям. Однако облгазы, игнорируя решения комиссии, продолжали осуществлять соответствующие доначисления. Из-за этого в начале января 2019 года комиссия обратилась к Государственной регуляторной службе с запросом о разрешении на проведение внеплановой проверки. Соответствующее разрешение было получено во второй половине февраля.

Стандартные условия – условия, при которых осуществляется транспортировка и отпуск операторами ГРМ газа – температура воздуха в +20 по Цельсию и абсолютное давление в 760 мм ртутного столба. При этом фактическая температура и давление, при которой учитывают газ счетчики бытовых потребителей, почти всегда отличаются от стандартных условий.