ОПЗ не может запустить работу из-за не подтверждения "Укртрансгазом" номинаций на газ

Киев. 13 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ, Южный Одесской обл.) не может возобновить работу из-за не подтверждения оператором газотранспортной системы (ГТС) АО "Укртрансгаз" (УТГ) номинаций на газ для предприятия, заявил первый заместитель и.о. главы правления ОПЗ Николай Щуриков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, УТГ из-за негативного опыта сотрудничества с экс-давальцами газа для ОПЗ требует от действующей компании-давальца – ООО "Энергетический эквивалент" - максимально допустимый размер финобеспечения. Его сумма, рассчитанная исходя из предельной мощности работы предприятия, при которой ОПЗ потребляет около 2 млн куб. м природного газа в сутки, составляет 140 млн грн. При этом до момента включения основных мощностей завод планирует работать в режиме, при котором суточное потребление газа не будет превышать 74 тыс. куб. м.

Н.Щуриков акцентировал внимание на том, что по техническим причинам в настоящее время завод не может потреблять более 500 тыс. куб. м газа в сутки, однако УТГ не принимает во внимание этот факт.

ОПЗ и "Энергетический эквивалент" сочли сумму, затребованную УГГ в качестве финансового обеспечения, необоснованной и не соответствующей Кодексу ГТС, а также таковой, что значительно превышает размер обеспечения, рассчитанный исходя из запланированного суточного потребления газа.

Компании обратились за поддержкой к администрации президента, премьер-министру, профильным министрам, а также выразили надежду на достижение взаимопонимания с УТГ по ситуации с номинациями на газ для предотвращения срыва посевного сезона в Украине.

Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн.

Фонд госимущества Украины в конце июля 2018 года отобрал возглавляемый Pericles Global Advisory консорциум в составе White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital в качестве инвестсоветника для приватизации ОПЗ. Однако работа советника заблокирована судебным разбирательством, которое инициировал проигравший участник конкурса.

В конце февраля глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что ОПЗ могут передать в управление или аренду НАК "Нафтогаз Украины" или "Аграрному фонду", что будет способствовать запуску завода в краткие сроки и его дальнейшей бесперебойной работе.