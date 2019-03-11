"Нацкорпус" намерен провести следующую акцию против коррупции в оборонной сфере без партийной символики – Билецкий

Киев. 11 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Партия "Национальный корпус" намерена продолжать акции протеста против коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины, и призывает присоединиться к ним всех небезразличных украинцев.

"Наши действия – это массовый мирный протест до полного выполнения всех четырех требований. Мы приглашаем всех небезразличных украинцев присоединяться к этим акциям. В субботу (16 марта – ИФ) мы намерены провести акцию без партийных флагов", - сказал на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина" народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

Он отметил, что "Нацкорпус" требует взять под стражу, арестовать счета и имущество уже экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства госконцерна "Укроборонпром" и директоров всех госпредприятий, которые являются фигурантами расследований о коррупции в оборонной сфере. Назначить максимальный срок лишения свободы с конфискацией имущества всем, причастным к хищению оборонного бюджета Украины.

А.Билецкий подчеркнул, что все материалы уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, должны быть обнародованы, за исключением информации с ограниченным доступом. "О деле "Свинарчуков-Гладковских" в стране не слышал никто, а оно существовало с 2016 года. Сотни таких дел "лежат под сукном" у военного прокурора, у генерального прокурора, у министра внутренних дел, у руководителей САП, НАБУ и, наверное, уже и Госбюро расследований", - сказал он.

Еще одним требованием является то, чтобы генеральный прокурор Украины регулярно, каждую неделю, отчитывался о ходе расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.