Мураев снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Вилкула

Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев заявляет об отказе баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

"Я снимаю свою кандидатуру … в пользу Александра Вилкула", - заявил Е.Мураев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг днем.

Как известно, 7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.