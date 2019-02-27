Пресс-конференции

15:42 27.02.2019

В Раду проходят 7 партий, наибольшая поддержка у "Слуги народа", "Батькивщины" и БПП – опрос

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Киев. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, 21,9% украинцев проголосовали бы за партию "Слуга народа" Владимира Зеленского, 17,8% - за "Батькивщину", 12,6% - за Блок Петра Порошенко "Солидарность", 11% - за "Оппозиционную платформу – За жизнь".

Согласно опросу, проведенному Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко с 16 по 23 февраля, результаты которого были презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, 9,7% респондентов, намеренных голосовать и определившихся с выбором, готовы поддержать "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко, 6% - Радикальную партию Олега Ляшко, 5,8% - "Самопомич".

Еще 3,3% опрошенных проголосовали бы на парламентских выборах за партию "Наши" Евгения Мураева, 2,9% - за "Оппозиционный блок" (Александр Вилкул, Вадим Новинский), 1,9% - за Всеукраинское объединение "Свобода".

Согласно опросу, 79,8% респондентов намерены участвовать в выборах в Верховную Раду, которые должны состояться 27 октября 2019 года, 14,6% - не намерены идти на выборы, 5,6% - затруднились ответить.

В ходе исследования было опрошено 2047 респондентов. Опрос проводился методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность – 2,2%.

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