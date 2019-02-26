Правозащитники передали в МУС доказательства использования российскими военными гражданского населения при захвате объектов в Крыму в 2014 году

Киев. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Правозащитники из Украинского Хельсинкского союза и Регионального центра прав человека передали в Международный уголовный суд (МУС) доказательства относительно использования российскими военными гражданского населения во время захвата объектов на территории Крыма в 2014 году.

"Это представление было отправлено в Международный уголовный суд 21 февраля 2019 года", - сказал юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максим Тимочко в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник на пресс-конференции на тему "За спинами женщин и детей" об использовании РФ гражданского населения как "живых щитов" во время оккупации Крыма.

По его словам, документ был подготовлен совместно с прокуратурой Автономной республики Крым.

В ходе исследования было установлено, что силы РФ не только намеренно перемещали гражданское население к объектам Вооруженных сил Украины, но и находились "за спинами" людей в момент блокирования и захвата данных объектов для того, чтобы украинские военные не могли использовать оружие для защиты от нападения.

Правозащитники отмечают, что такой "живой щит" состоял из 4 категорий граждан, среди которых крымчане с пророссийскими и проукраинскими взглядами, гражданские лица, которых переместили с территории России для участия в оккупации полуострова, а также представители казачества так называемой "Крымской самообороны".

М.Тимочко добавил, что таким образом было захвачено минимум 10 военных объектов.

По словам заместителя прокурора АР Крым Игоря Поночовного, такие действия можно квалифицировать как отдельный вид военных преступлений согласно статье 8 Римского статута МУС.

Отмечается, что запрет использовать "живые щиты" также закреплен в ст. 28 Четвертой Женевской конвенции, ст. 51 дополнительного протокола к Женевской конвенции и нормы 97 международного гуманитарного права.

На данный момент прокуратура АРК проводит досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, зампрокурора сообщил, что за последних несколько лет в МУС было передано 6 информационных сообщений о преступлениях в Крыму.

"Очень приятно, что в последнем отчете прокурора Международного уголовного суда был подведен итог, опубликованы все эти информационные сообщения... Поэтому можно говорить о некоем промежуточном результате, подведении итогов прокурором. По моему мнению, это свидетельствует о готовности прокурора МУС к диалогу о переходе от предварительного изучения ситуации к началу непосредственно предварительного расследования", - добавил И.Поночовный.