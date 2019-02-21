Пресс-конференции

14:56 21.02.2019

Власти Покровска обеспокоенны систематическими поджогами в городе и просят правоохранителей взять ситуацию под контроль

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Киев. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Городские власти Покровска (Донецкая обл.) просят центральную власть и правоохранительные органы обеспечить расследование ряда поджогов в городе, которые носят системный характер.

"В ночь с 15 на 16 февраля был сожжен автомобиль, принадлежащий моей семье. После того как приехали правоохранительные органы, пожарная инспекция установила, что вероятная и единственная причина – это поджог… Никаких других предположений не было, кроме того, что это вероятные последствия прошедшей накануне сессии городского совета, на которой были бурные обсуждения и конфликт с политическим оппонентом", - сказала секретарь Покровского городского совета Ирина Сущенко на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

Она отметила, что под "политическим оппонентом" подразумевает представителя "Молодежной партии", депутата горсовета Сергея Андрейченко.

По словам И.Сущенко, с 2015 года с данным депутатом возникают постоянные конфликтные ситуации. "Этот поджог является не просто актом запугивания, направленным на конкретно мою семью, но и на всех жителей города… Хочу обратиться к правоохранительным органам, чтобы они сняли это напряжение", - заявила она.

В свою очередь, Покровский городской голова Руслан Требушкин рассказал, что это далеко не первый инцидент в городе.

"Большое количество таких случаев, которые не разрознены и носят системный характер… Перед этим (поджогом автомобиля – ИФ) сгорел цех прессов, которые производит брикеты из обрези древесины и веток для твердотопливных котлов в школах. Так происходит, что там где происходит отказ этому криминальному авторитету, получается, что у нас что-то горит", - рассказал Р.Требушкин.

Мэр также обратился к президенту Украины и правоохранительным органам, чтобы расследования ряда инцидентов в городе были взяты под особый контроль.

"Мы дальше беспредел терпеть не намерены. Если будет продолжаться в таком же русле, мы будем выводить людей на улицу и требовать законного расследования. Мы понимаем, что если сейчас это не остановить, то прольется кровь… Мы вынуждены обратиться, просить руководство в Киеве, чтобы взяли под особый контроль", - подчеркнул Р.Требушкин.

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