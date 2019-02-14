Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним идут Порошенко и Тимошенко – опрос КМИС

(добавлены 5-9 абзацы)

Киев. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Более четверти украинцев (26,9%), которые будут участвовать в голосовании на президентских выборах в Украине, намерены поддержать шоумена Владимира Зеленского, за ним в рейтинге следуют нынешний глава государства Петр Порошенко (17,7%) и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,8%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января по 10 февраля 2019 года, обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Кроме того, в первом туре среди респондентов, которые решили, что пойдут на выборы, 9,8% готовы поддержать члена "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 6,6% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 6,1% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Среди всех опрошенных за В.Зеленского проголосовали бы 16,4%, за П.Порошенко – 10,8%, а за Ю.Тимошенко – 9,6%. При этом 27% респондентов сказали, что еще не определились с выбором.

Среди опрошенных, которые пойдут на избирательные участки, у В.Зеленского самая высокая поддержка на юге и востоке Украины (около трети избирателей), на западе и на Донбассе его поддерживает почти равное количество избирателей (22,4% и 22,5%), а в центре – четверть опрошенных проголосуют за В.Зеленского.

У П.Порошенко самая высокая поддержка на западе и в центре Украины (26,7% и 20,1% соответственно). На Донбассе его поддерживает 11,3% избирателей, а на юге и востоке – 8,3% и 8,7% соответственно.

У лидера "Батькивщины" Ю.Тимошенко самый высокий на востоке страны (19,2%), в западных и южных регионах ее поддерживает равное количество избирателей - по 14,8%, а в центре – 17,3% респондентов. При этом самая низкая поддержка на Донбассе – 2,8%.

Среди кандидатов в президенты антирейтинг возглавляет П.Порошенко (40,8%), после него идет Ю.Тимошенко (25,2%), Ю.Бойко (16,8%), О.Ляшко (15,1%). У В.Зеленского антирейтинг 10,8%.

Самые высокие шансы стать следующим президентом Украины по мнению 17,8% опрошенных у П.Порошенко, 16,8% считают что у Ю.Тимошенко, а 13,7% такие шансы видит у В.Зеленского. При этом 43,2% затруднились либо отказались ответить на этот вопрос.

В рамках всеукраинского исследования общественного мнения по заказу клиента КМИС методом личного интервью опросил 2007 человек, которые проживают в 134 населенных пунктах всех регионов Украины. Опрос не проводился в оккупированном Крыму, а в Донецкой и Луганской областях его проводили только на территории, подконтрольной украинской власти.

Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%.