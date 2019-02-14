Пресс-конференции

12:35 14.02.2019

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним идут Порошенко и Тимошенко – опрос КМИС

1 мин читать

Киев. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Более четверти украинцев (26,9%), которые будут участвовать в голосовании на президентских выборах в Украине, намерены поддержать шоумена Владимира Зеленского, за ним в рейтинге следуют нынешний глава государства Петр Порошенко (17,7%) и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,8%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января по 10 февраля 2019 года, обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Кроме того, в первом туре среди респондентов, которые решили, что пойдут на выборы, 9,8% готовы поддержать члена "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 6,6% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 6,1% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Среди всех опрошенных за В.Зеленского проголосовали бы 16,4%, за П.Порошенко – 10,8%, а за Ю.Тимошенко – 9,6%. При этом 27% респондентов сказали, что еще не определились с выбором.

В рамках всеукраинского исследования общественного мнения по заказу клиента КМИС методом личного интервью опросил 2007 человек, которые проживают в 134 населенных пунктах всех регионов Украины. Опрос не проводился в оккупированном Крыму, а в Донецкой и Луганской областях его проводили только на территории, подконтрольной украинской власти.

Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%.

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко во втором туре президентских выборов выигрывает у Бойко, а Тимошенко выигрывает у всех, кроме Зеленского – КМИС

В Раду могут пройти 6 партий: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Радикальная партия и "Гражданская позиция" – КМИС

Правоохранители стали избирательной технологией на президентских выборах, считают эксперты

"Свобода" в Киевсовете будет требовать отчета правоохранителей по расследованию случаев нападения на своего активиста – Сиротюк

Активисты выступили с инициативой фиксировать нарушения на выборах президента Украины

Ректор Донецкого медуниверситета хочет расторгнуть контракт с фирмой-посредником из-за махинаций с иностранными студентами

Ректор Донецкого медуниверситета хочет расторгнуть контракт с фирмой-посредником из-за махинаций с иностранными студентами

Вилкул предлагает Раде отменить "блокаду Донбасса"

Бизнес считает Верховную Раду лидером по коррупции – исследование UNIC

Задержанным ранее возле Подольского райуправления полиции инкриминируется нарушение общественного порядка – адвокаты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА