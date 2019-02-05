Новые нормы потребления газа не обоснованы и разбалансируют систему газоснабжения на 0,4 млрд куб - Ассоциация газового рынка Украины

Киев. 5 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Газопоставляющие компании считают необоснованными нормы потребления газа для потребителей без счетчиков, утвержденные Кабинетом министров в конце января, их применение приведет к разбалансированию системы газоснабжения на 383 млн куб. м газа в год.

Об этом заявил глава Ассоциации газового рынка Украины (АГРУ) Денис Сенектутов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник с участием руководителей ООО "Харьковгазсбыт", "Днепропетровскгазсбыт", "Николаевгазсбыт" и "Закарпатгазсбыт".

"Вопрос, кто за это заплатит и по какой цене", - задался вопросом Д. Сенектутов, отметив, что самим газсбытам или операторам газовых сетей придется оплачивать этот объем как технологический газ по рыночной цене – около 15 грн за кубометр.

Глава профильной ассоциации напомнил, что исследования норм потребления газа за последние 10 лет проводились всего трижды. Последнее исследование осуществило ООО "УкрНИИинжпроект" в 2015 году, дополнив его в 2018 года данными учета 512 тыс. абонентов в многоквартирных домах, оснащенных общедомовыми счетчиками. По результатам были получены данные – 6,64 куб. м на домохозяйство с газовой плитой, что вдвое выше утвержденных Кабмином, сообщил Д.Сенектутов.

Как сообщалось, Кассационный административный суд Верховного суда в конце ноября 2018 года отменил действие установленных постановлением Кабмина №203 (было принято с нарушением регламента) норм потребления природного газа для бытовых потребителей без счетчиков. Вместо них вступили в силу предыдущие (установленные постановлением правительства №619 от 8 июня 1996 года в редакции от 1 октября 2014 года) - на уровне 9,8 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением (ЦГВ), 18,3 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя и 23,6 куб. м - с газовой плитой и водонагревателем.

Как сообщалось, на заседании 31 января Кабмин вернул пониженные нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков. Новые нормы потребления были установлены на уровне 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением (ЦГВ); 5,39 куб. м – с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; 10,49 куб. м – с газовой плитой и водонагревателем. Постановление пока официально не опубликовано.