Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

Киев. 4 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Лидерами президентского рейтинга являются шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко, а также действующий президент Петр Порошенко, свидетельствуют данные опроса Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований им.А.Яременко", компании "Info Sapiens" и Соцгруппы "Рейтинг". Согласно представленным в понедельник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" результатам опроса, готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 81% опрошенных, где 45% - однозначно готовы, а 36% - скорее примут. Лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, Ю.Тимошенко поддерживают 19,2% таких опрошенных, П.Порошенко - 14,8% респондентов. Также 10,4% опрошенных поддерживают сопредседателя "Оппозиционной платформы – "За жизнь" нардепа Юрия Бойко, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко готовы проголосовать 8,4%, за лидера "Радикальной партии" и главу одноименной парламентской фракции Олега Ляшко - 6,5%. Кроме того, 3,4% опрошенных украинцев готовы проголосовать на президентских выборах лидеру партии "Наши", нардепа Евгения Мураева, 2,4% - за мэра Львова и лидера партии "Самопомич" Андрея Садового, за представителя партии "Укроп" Александра Шевченко 2,2% респондентов. Рейтинг других кандидатов - менее 2%. Вместе с тем, почти каждый пятый избиратель из тех, кто намерен принять участие в выборах, верит в то, что следующим президентом станет Ю.Тимошенко (22,1%), в победу П.Порошенко верят 16,6%, В.Зеленского - 11,1%, Ю.Бойко - 4,1%. Согласно результатам социсследования, антирейтинг политиков возглавляет П.Порошенко - половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах, за Ю.Тимошенко не отдали бы свои голоса почти 30% опрошенных, за Ю.Бойко - около четверти, за О.Ляшко - каждый пятый. Социологическое исследование было проведено с 19 по 30 января 2019 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки - не более 1,0%.