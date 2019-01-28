Пресс-конференции

15:58 28.01.2019

Почти 60% украинцев выступают за прекращение войны на Донбассе даже при условии отказа от оккупированных РФ территорий – опрос Seetarget

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Киев. 28 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Больше половины граждан Украины выступают за прекращение войны на Донбассе даже при условии отказа от оккупированных Российской Федерацией территорий, заявляет директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский.

"Более чем половина населения Украины, почти 60% (59,2% - ИФ) хотят мира любой ценой, даже путем отказа от оккупированных территорий", - рассказал А.Боровский на презентации социологического исследования "Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019" на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, 24,1% респондентов выбрали из предлагаемых ответов вариант продолжения военного конфликта любыми методами, в том числе и силовыми, пока не будет установлен контроль Украины над всеми оккупированными территориями.

Согласно опросу, 73,1% жителей на Востоке Украины поддерживают прекращение войны.

"Эта тема фактически разделяет Украину на два политических лагеря или две большие общественные группы", - подытожил А.Боровский.

Кроме того, по его словам, несмотря на вооруженный конфликт, в Украине преобладает негативное отношение к реализации законодательных инициатив о свободной продаже оружия.

Так, 77,6% респондентов не поддерживает свободную продажу оружия при условии более суровой ответственности за преступления с использованием оружия и нелегальный оборот оружия. И только 18,1% опрошенных считают это приемлемым.

Компания Seetarget провела исследование "Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019" 17-23 декабря 2018 года. Методом личных интервью было опрошено 2010 респондентов старше 18 лет. Ошибка выборки составляет не больше 2,3%.

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