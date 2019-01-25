Конкурс на управляющего резиденции "Межигорье" продлен до конца февраля - АРМА

Киев. 25 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) решило продлить срок подачи документов на конкурс управляющего арестованными активами резиденции "Межигорье" до 28 февраля 2019 года включительно.

"С надеждой на привлечение интереса бизнеса к участию в конкурсе было принято решение о продолжении конкурсного отбора управляющего "Межигорьем" до конца февраля этого года включительно", - сообщил глава АРМА Антон Янчук на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, конкурсный отбор длился 51 день и до сегодняшнего дня лишь два субъекта проявили желание участвовать в конкурсном отборе: ОО НПУ "Межигір'я" и ООО "Атлант Девелоп".

Глава АРМА отметил, что агентство, учитывая критику со стороны журналистов, предпримет меры, чтобы сделать конкурс публичным.

"Заявления и другие документы (предусмотренные положениями конкурса – ИФ), они разумно предусматривают, что тендерный комитет будет обрабатывать конфиденциально информацию в части коммерческой… Эти формы документов действительно содержат предостережения о том, что эта информация предоставляется тендерному комитету с определенной целью. Если речь идет о том, что у нас будет публичное обсуждение, то юридически это абсолютно возможно. Единственное, мы внесем предостережение в эти заявления, чтобы все участники конкурса осознавали, что вся поданная ими коммерческая информация станет известна", - добавил А.Янчук.

Как сообщалось, имущество резиденции "Межигорье" было арестовано Печерским райсудом 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение о признании недействительными договоров, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

29 мая 2018 года Печерский районный суд г.Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА), государственную резиденцию "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области, где ранее проживал экс-президент (2010-2014) Виктор Янукович.