Блогер Барабошко дал показания ГБР о неправомерных действиях военных прокуроров при его задержании и Бюро открыло производство

Киев. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство о неправомерных действиях работников военной прокуратуры во время задержания блогера Александра Барабошко, утверждает потерпевший.

"Я дал показания Государственному бюро расследований и на основе моих слов и неопровержимых фактов зарегистрировано уголовное производство, в котором я являюсь потерпевшим лицом. 26 декабря я дал исчерпывающие показания о неправомерных действиях работников военной прокуратуры во время моего задержания. Я надеюсь, что этот государственный орган будет честно и непредвзято расследовать данное дело", - сообщил А.Барабошко на пресс-конференции в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что во время его задержания 29 ноября работники военной прокуратуры нанесли ему легкие телесные повреждения и пытались силой добиться показаний. "Дело должно быть доказано, но оно никак не может быть выбито", - отметил блогер.

А.Барабошко считает, что сотрудники военной прокуратуры превысили служебные полномочия во время его незаконного задержания, пытаясь неправомерными действиями добиться показаний, нарушили неприкосновенность жилья, проведя незаконный обыск.

По его словам, сотрудники военной прокуратуры также нарушили тайну переписки, телефонных разговоров, которые передаются средствами связи или через компьютер, вмешиваясь в его частные разговоры, блокируя доступ к его аккаунтам в социальных сетях путем изменения паролей.

Как сообщалось, 30 ноября Печерский районный суд г.Киева принял решение об аресте на два месяца с правом внесения залога в 3 млн грн А.Барабошко, фигурирующего в уголовном производстве о вмешательстве в частную жизнь сотрудника правоохранительного органа. Позже он был выпущен под залог.