Пресс-конференции

13:01 20.12.2018

Выборы в ОТГ в областях, где введено военное положение, будут назначены и проведены после его окончания – Бернацкая

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Киев. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая уверена, что выборы в объединенных территориальных громадах в тех 10 областях Украины, где был введен правовой режим военного положения, будут назначены и проведены после его окончания.

"Выборы проходят во всех областях, кроме тех 10, где введено военное положение… Мы четко стояли на том, что избирательный процесс должен пройти "от А до Я". Я уверена, что эти выборы в этих 10 регионах, где было введено военное положение, будут назначены после того как оно завершится. И будут проведены", - сказала она журналистам после пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в четверг.

По словам Н.Бернацкой, возможности провести выборы в ОТК 23 декабря, расположенных на территории областей с введенным режимом военного положения, уже нет.

"Это связано с тем, что выборы - это не только день голосования, это еще и избирательный процесс, который длится большой период времени, там четко определен каждый день, в который проводятся определенные процедуры. Если выпадает неделя или две, то это становится основанием для оспаривания (результатов выбров – ИФ)", - пояснила секретарь ЦИК.

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