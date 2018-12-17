Гриценко снова предлагает объединиться Вакарчуку, Садовому, Бессмертному, другим лидерам и партиям, разделяющим общие ценности

Киев. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко вновь приглашает к объединению политиков, которые исповедуют общие демократические ценности.

"Мы приглашаем к созданию совместной платформы на президентские, парламентские, местные выборы тех искренних и честных людей, патриотов и профессионалов, которые объединились вокруг Святослава Вакарчука, Андрея Садового и "Самопомичи", Романа Бессмертного, "Силы людей", тех вменяемых классных депутатов, которые в меньшинстве, но несут в парламент новые ценности. Это единый путь к победе не персоналии, а страны через создание системы, которые не будет зависеть от фамилий", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".