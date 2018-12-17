Украинцы наиболее положительно воспринимают представителя ЛГБТ в качестве туриста и только 4% – в качестве близкого друга – опрос

Киев. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Граждане Украины наиболее положительно (37,1%) воспринимают представителя ЛГБТ-сообщества в качестве туриста, и только 4% – в качестве близкого друга, свидетельствуют данные социологического исследования компании Seetarget.

Согласно данным опроса, презентованного в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник, только треть украинцев не готовы принимать в своей жизни представителя ЛГБТ.

Наиболее положительно респонденты воспринимают отдельного представителя ЛГБТ, если он будет туристом (37,1%), чуть меньше трети, если гражданином Украины, 14,8% - коллегу по работе, а 13,8% - соседа. Только 4,1% украинцев готовы принять представителя ЛГБТ в качестве близкого друга или члена семьи (1,1%).

Также респондентов спросили, как они относятся к "закону о запрете пропаганды гомосексуализма", и 70,8% ответили, что относятся положительно, 12,5% - отрицательно, 11,6% ответили, что их это не интересует, 5,1% затруднились ответить.

Кроме того, 85,3% опрошенных украинцев негативно воспринимают разрешение на заключение однополых браков, 7,3% - положительно, 7,4% не смогли ничего об этом сказать.

На вопрос, "имеют ли право гомосексуальные граждане воспитывать и/или усыновлять детей" 67,6% респондентов ответили "нет, ни в коем случае", 4,3% опрошенных считают, что они "должны иметь такое право", 18,1% - что должны быть исключения (индивидуальное рассмотрение), 9,5% затруднились ответить.

Социологическое исследование было проведено компанией "Seetarget" с 1 по 6 декабря. Опрос был проведен методом личного интервью (face-to-face) во всех областях Украины, кроме АР Крым, Донецкой и Луганской обл. Всего было опрошено 1207 респондента. Погрешность выборки составляет не более 1,7-2,9% в зависимости от соотношения переменных.