Украинцы позитивно относятся к парадам ко Дню независимости и военным парадам, а также выступают против "маршей равенства" и факельных шествий – опрос

Киев. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Три четверти украинцев поддерживают проведение парадов ко Дню независимости Украины, однако лично присутствовать на мероприятии готовы только 47%, свидетельствуют данные социологического исследования компании "Seetarget".

Согласно результатам опроса, презентованного в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник, наиболее позитивно украинцы воспринимают проведение парада ко Дню независимости страны (74,2%), военных парадов вообще (64%) и маршей за традиционные семейные ценности (55,7%).

Также 48,9% опрошенных заявили, что поддерживают проведение социально-политических акций протеста, 45,3% - проведение парадов трудящихся, и 44% сказали, что позитивно оценивают проведение крестных ходов.

При этом непосредственно принять участие в марше трудящихся готовы 30,9% респондентов, в маршах за традиционные семейные ценности - 29,5%, в социально-политических акциях протеста - 26,7%, в крестных ходах - 21,9%, в шествиях националистов - 7,1%, "зомби-маршах на Хэллоуин" - 10,6%, и в "маршах равенства" - 1,1% опрошенных.

Вместе с тем, против проведения в Украине "маршей равенства" выступают 87,4% респондентов, факельных шествий националистов - 73,3%, а против "зомби-маршей на Хэллоуин" - 69,5% респондентов.

Социологическое исследование было проведено компанией "Seetarget" с 1 по 6 декабря. Опрос был проведен методом личного интервью (face-to-face) во всех областях Украины, кроме АР Крым, Донецкой и Луганской обл. Всего было опрошено 1207 респондентов. Погрешность выборки составляет не более 1,7-2,9% в зависимости от соотношения переменных.