Большинство задекларированных целей судебной реформы в Украине не были достигнуты – опрос экспертов

Киев. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Реализацию судебной реформы в Украине успешной считают только 21,3% экспертов, 72,6% считают ее неуспешной (из них 26,8% оценивают ход реформирования полностью негативно), свидетельствует экспертный опрос, проведенный Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

"По мнению экспертов, большинство задекларированных ранее целей, таких как решение проблемы коррупции в судах, улучшение доступа к правосудию, очищение системы от недобропорядочных судей, уменьшение политического влияния на судебную систему, достижение уровня европейских стандартов судопроизводства в Украине, выполнение требований общества после Революции Достоинства, не были достигнуты", - сказал на пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина" директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, презентуя результаты исследования.

Основным положительным сдвигом, к которому привела реализация судебной реформы, 60,25% экспертов считают рост прозрачности судебного процесса за счет внедрения современных информационных технологий.

Среди негативных последствий реформы они выделяют низкий уровень квалификации работников правоохранительной системы (82,75%), существенный рост судебных сборов (71,75%), маскировка (усложнение схем) коррупции (69%), декларативный характер изменений (65%), отсутствие качественных изменений в судопроизводстве (56,4%).

После внедрения судебной реформы только 18,5% экспертов стали больше доверять судебной власти, у 68,3% опрошенных уровень доверия к судам не изменился, у 11,5% экспертов уровень доверия уменьшился.

84,8% экспертов отмечают, что нужно изменить существующие методы и подходы к проведению судебной реформы. 64,3% специалистов положительно оценивают идею реформирования судебной системы Украины, но сам проект реформы положительно оценили менее половины экспертов (47,3%), негативные оценки дали 41,5%.

Основную ответственность за внедрение судебной реформы опрошенные эксперты возлагают, прежде всего, на действующего президента Украины Петра Порошенко (39,6%) и главу комиссии при президенте по проведению судебной реформы, заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова (17,5%).

Исследование проводилось с 28 ноября по 6 декабря 2018 года, в ходе которого социологи опросили 400 адвокатов, правоохранителей, судей, ученых, правозащитников и других представителей профессионального юридического сообщества, которые непосредственно сталкиваются с работой украинских судов.