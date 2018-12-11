Украинцы больше всего доверяют волонтерам, церкви и ВСУ – опрос КМИС

Киев. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Граждане Украины больше всего доверяют волонтерам (65,5%), церкви (56,9%) и Вооруженным силам Украины (53,1%), свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, которые были представлены во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", президенту Украины совсем не доверяют 55,5% опрошенных украинцев, скорее не доверяют – 26,1% , скорее доверяют - 10,3% и полностью доверяют только 2%.

Премьер-министру Украины полностью не доверяют 52,2% респондентов, скорее не доверяют – 30,1%, скорее доверяют – 10,7%, полностью доверяют только 1,7%.

Верховной Раде Украине полностью не доверяют 59,8%, скорее не доверяют – 30,4%, скорее доверяют – 5,3%, полностью доверяют – 0,6%.

В то же время, 41,1% опрошенных скорее доверяют Вооруженным силам Украины, 12% - доверяют полностью, 37,8% - не доверяют в той или иной степени.

Доверие украинцев к Национальной полиции Украины составляет 25,3%, а недоверие – 64,7%, СБУ не доверяют в той или иной степени 62,6%, а доверяют в той или иной степени 24,2% респондентов, прокуратуре Украины не доверяют 77,8%, а доверяют только 11,2% украинцев, НАБУ не доверяют в той или иной степени 72,1%, а доверяют 10,8% украинцев.

Согласно данным опроса, большинство украинцев (84,6%) не доверяют судебной системе, в то время как доверяют лишь 6%.

Кроме того, только 29,2% украинцев доверяют в той или иной степени СМИ, а не доверяют – 60,2%.

Также большинство опрошенных украинцев (65,5%) доверяют волонтерам, в то время как не доверяют 20,9%.

Доверие к церкви составляет 56,9%, а недоверие – 25,9%.

Опрос был проведен КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Было опрошено 2 тыс. респондентов, которые проживают в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, за исключением аннексированной АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - близких к 5%.