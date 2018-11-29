Более 40 кандидатов в Высший антикоррупционный суд являются недобропорядочными – движение "Честно"

Киев. 29 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Движение "Честно" в рамках кампании "Честно. Фильтруй суд!" определило, что 43 кандидата в судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и его Апелляционной палаты являются недобропорядочными.

"Кандидатами в судьи Высшего антикоррупционного суда является 156 человек. 108 из них идет в Высший антикоррупционный суд и 48 – в его Апелляционную палату. По результатам нашего анализа, каждый третий кандидат нарушил минимум один критерий добропорядочности движения "Честно", и получил от нас так называемый "черный чеснок", - рассказала на пресс-конференции в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина" руководитель отдела коммуникации и адвокации Центра демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) Лилия Дроздик.

По ее словам, движение "Честно" насчитало 43 недобропорядочных кандидата, из которых 28 идут в ВАКС и 15 – в его Апелляционную палату.

Старший аналитик кампании "Честно. Фильтруй суд!" Иван Пятак отметил, что кандидатов оценивали по пяти критериям: непричастность к коррупции или уголовным правонарушениям, прозрачность доходов и соответствие им стиля жизни, непричастность к принятию сомнительных решений, непричастность к нарушению пав человека и несоблюдение норм профессиональной этики.

"Многие судьи-кандидаты принимали решения, которые у наблюдателей со стороны вызывают сомнения. Например, запрещали проведение акций во время Революции Достоинства, применяли чересчур мягкие меры пресечения к фигурантам коррупционных дел. Также у кандидатов зафиксированы несоответствия поданным ими декларациям. Один кандидат попал под первый критерий, поскольку является обвиняемым в уголовном деле", - указал он.