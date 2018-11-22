Пресс-конференции

14:19 22.11.2018

Украинцы возлагают ответственность за поднятие цен на газ на центральную власть, президента и Раду - опрос

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41,9% украинцев считают, что за поднятие цен на природный газ для населения в большей мере ответственна центральная власть в целом, 19,6% - президент Украины Петр Порошенко и 11% - Верховная Рада, о чем свидетельствуют данные опроса Института социальных технологий "Социополис", представленные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

В частности, на вопрос, кто, по мнению респондентов, в большей мере ответственен за поднятие цен на природный газ для населения, 41,9% ответили, что центральная власть в целом, 19,6% - президент П.Порошенко, 11% - Верховная Рада, 8,2% - премьер-министр Владимир Гройсман, 7,2% - Международный валютный фонд, 4,9% - другой вариант. 7,2% затруднились с ответом.

Респондентам также задавали вопрос, насколько сложно их семьям будет оплачивать счета за природный газ после его подорожания на 23,5%. Так, 56% ответили, что если не оформлять субсидию, то доходов семьи будет недостаточно для полной оплаты счетов за газ, 28,5% сказали, что это будет сложно, но в целом семья сможет оплачивать счета, 8,1% отметили, что их домохозяйство не потребляет газ, 2,7% констатировали, что удорожание не составит значительных проблем для их семей, а 4,7% затруднились с ответом.

Опрос Института социальных технологий "Социополис" был проведён с 8 по 16 ноября 2018 года. Опрошено 2403 респондента в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составила не более 2% для показателей близких к 50%, 1,7% - для показателей до 25%, 1,2% - для показателей до 10% и 0,9% - для показателей до 5%.

Теги: #газ #соцопрос
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