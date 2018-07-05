Бывшие журналисты НОТУ призывают к увольнению Аласании за "цензуру, развал региональных ТРК и коррупцию"

Киев. 5 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Бывшие журналисты Национальной общественной телерадиокомпании Украины призывают Государственный комитет телевидения и радиовещания разорвать контракт с главой правления НОТУ Зурабом Аласанией.

"Мы, представители журналистского сообщества, требуем от Госкомтелерадио за нарушение условий разорвать контракт с главой правления НОТУ Зурабом Аласанией, который ввел цензуру, развалил региональные телерадиокомпании, замешан в коррупционных скандалах", - сказал на пресс-конференции в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина" экс-первый заместитель директора "Украинского радио" Роман Чайковский.

Он указал, что правление компании - это исполнительный орган, в котором не должно быть исполнительного директора (с 5 июля 2017 года им является бывший министр туризма АР Крым Александр Лиев – ИФ) со многими его заместителями. "Должен непосредственно управлять Аласания сотоварищи, как правление и его глава. Кроме того, есть огромные перекосы по структуре компании", - отметил Р.Чайковский.

Заслуженный журналист Украины, спортивный журналист Валентин Щербачев считает, что А.Лиева взяли в НОТУ, чтобы "вычистить всех", при этом З.Аласания, по его словам, не подписывает никаких документов.

"28 лет назад НТКУ работала с бюджетом менее 30 млн грн, государственные региональные телерадиокомпании недофинансировались как минимум на 30%. А сейчас требуют 1,5 млрд грн. На что? Там сейчас организован так называемый фонд развития, и фирмы, которые на базе этого Общественного делают программы, продают сами себе и вынимают из бюджета эти деньги. И очень тонко все сделано, до основных игроков не докопаешься", - рассказал он.

В.Щербачев указал, что Львовская телерадиокомпания является ключевой в Западной Украине, и ее "вообще нельзя было трогать". "Да, помогите технически. Давно нужно было оптимизировать кадровый состав, но это же не реформа, а просто преступление – обездолить во время войны тысячи людей", - подчеркнул он.

Заслуженный журналист Украины, автор программы "Бастионы" Марина Тепленко (Винница) отметила, что на пятом году войны на общественном телевидении фактически закрыты все военные программы. "Кто сегодня смотрит "Общественное". Раньше, например, в Винницкой области мы были примой, и нас смотрели и в соседних областях, то сегодня даже в Виннице не смотрят, потому что не тот контент, не освещают жизнь региона. На сегодняшний день в регионе, без преувеличения, "убиты" телерадиокомпании", - заявила она.

Заслуженный журналист Украины, бывший уже работник Житомирской региональной дирекции телерадиокомпании Нина Собкович отметила, что в течение 10 лет вела религиоведческую программу. "И в год, когда мы говорим о единой поместной церкви, эта программа не прошла питчинг (презентация проекта с целью нахождения инвесторов), она не нуждается в региональном или каком-либо другом освещении", - сказала она.

Требующие отставки З.Аласании журналисты указывают, что нынешние руководители НОТУ выписывают себе чрезмерно высокие премии.

"В сентябре 2016 года зарплата больше 30 тыс. грн была только у двух человек, а уже в ноябре 2017 года таких людей было 49. Это при том, что в этот период у генерального директора региональной компании был оклад всего 8 тыс. грн", - отметила Н.Собкович.

Кандидат искусствоведения, заслуженный журналист Украины (Львов) Светлана Максименко отметила, что объявленная реформа завершилась тем, что были уничтожены все программы об искусстве по Украине. "Львовская телекомпания это наибольшая региональная телерадиокомпания. Сейчас по всей Украине унифицированы темы, ничего регионального у нас нет. А если идут новости из Львова, то это или сгорел дома, или не вывозится мусор, и это очень подыгрывает информационной войне, которая идет со стороны страны-агрессора", - считает она.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил З.Аласания генеральным директором НТКУ 26 марта 2014 года.

1 ноября 2016 года он заявил о подаче заявления об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию ввиду проблем с бюджетом песенного конкурса "Евровидение-2017" и аналогичных сложностей с государственным финансированием формируемого в Украине на базе НТКУ Общественного телевидения и значительной психологической нагрузкой ввиду давления со стороны общественности и политиков.

10 апреля 2017 года Наблюдательный совет общественного вещания избрал З.Аласанию новым главой правления.

З.Аласания – журналист, учредитель и директор информационного агентства "МедиаПорт" (Харьков).