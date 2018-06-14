Противники введенных Госавиаслужбой ограничений на полеты дронов весом до 2 кг считают их неконституционными

Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Представители СМИ, юристы и владельцы беспилотников считают введенный Государственной авиационной службой Украины Временный порядок использования воздушного пространства Украины, ограничивающий полеты дронов весом до 2 кг, неконституционным.

Об этом они заявили на пресс-конференции "Запрет Госавиаслужбой полетов беспилотников в Украине" в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По мнению юриста "Института массовой информации" Али Сафарова, мера вмешательства государства в реализацию свободы слова не должна превышать необходимого в демократическом обществе уровня.

"Нельзя за то, что человек снимал дроном какие-то вещи, обличая коррупционную схему, привлекать его к криминальной ответственности как к наивысшей мере наказания в обществе", - заявил он.

А.Сафаров также подчеркнул, что Временный порядок использования воздушного пространства Украины, обнародованный Госавиаслужбой, был принят таким образом, что обжаловать его в порядке административного судопроизводства как нормативный акт, который не соответствует Конституции и законам Украины, нельзя, поскольку он был принят не в соответствии с предусмотренной законом процедурой.

Участники конференции также осудили правила пилотирования дронов в городах, как противоречащие здравому смыслу и в части применения, и в части назначенного за это нарушение наказания.

"Возникает ситуация, когда применение этого порядка и привлечение за его нарушение к ответственности может быть использовано не с целью обеспечения безопасности, а с целью прекращения, к примеру, антикоррупционных расследований", - подчеркнул А.Сафаров.

Юрист, аэроразведчик, участник АТО Маси Найем (брат народного депутата Мустафы Найема – ИФ) также подчеркнул, что указанный порядок нарушает права украинцев.

"Эти правила еще не поданы в Министерство юстиции, а в соответствии с существующим порядком они не могут быть зарегистрированы в Минюсте, потому что нарушают ст.34 Конституции Украины и ст.10 Конвенции о защите прав человека… Если министр действительно решит, что такие правила нужно зарегистрировать, мы будем обжаловать такие действия в судах", - заявил М.Найем

Председатель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк заявил, что намерен на следующей неделе принять участие в профильной дискуссии относительно данного порядка с участием министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Он также отметил, что положения, принятые госавиаслужбой, намного жестче европейских.

"Меня возмущает, что я не имею права летать выше 50 метров. Такого лимита нет ни в одной из европейских стран. Там лимит - 120 метров. При этом, для поднятия выше 50 метров мне нужно получить разрешение за 10 дней до дня предполагаемого вылета, угадав погоду, уточнив время", - подчеркнул он.

По его словам, такие нормы сложно выполнимы, особенно для полиции, применение дронов которой также не допускается без получения соответствующих разрешений.

Как сообщалось, Государственная авиационная служба допускает возможность пересмотра установленных ограничений на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов весом до 2 кг, в том числе рядом с местами массового скопления людей (без предварительного получения разрешения на полеты).