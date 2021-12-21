Разумков победил бы Зеленского на президентских выборах - опрос

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков победил бы нынешнего президента Владимира Зеленского во втором туре выборов президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

Если бы во втором туре выборов президента Украины были бы Зеленский и Разумков, среди тех, кто будет голосовать, действующего главу государства поддержали бы 28%, а Разумкова - 31,1%. Против обоих проголосовали бы 26,5%, затруднились ответить - 14,4%.

Во всех других конфигурациях во втором туре побеждает Зеленский (если с ним во второй тур проходят лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко).

Опрос был проведен 28 ноября – 10 декабря методом индивидуального интервью face-to-face. Было опрошено 10 000 респондентов. Стандартное отклонение 0,6 – 1%.