Политика

14:43 23.11.2021

Зеленский планирует 1 декабря выступить с обращением перед Радой – Железняк

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Зеленский планирует 1 декабря выступить с обращением перед Радой – Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить перед Верховной Радой 1 декабря с ежегодным обращением.

Соответствующее сообщение Железняк обнародовал в своём телеграмм-канале во вторник.

"Говорят что в первый день зимы (01 декабря) все народные депутаты и зрители трансляции Рады смогут насладиться ежегодным обращением президента к согражданам", - написал нардеп.

Он также обнародовал скрин предложения президента Украины, которое было направлено спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

"Предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины 1 декабря 2021 года послание президента Украины Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины", - говорится в документе.

 

Теги: #зеленский #рада #голос #железняк
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