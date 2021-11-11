"Голос" не будет присоединяться к МФО Разумкова в парламенте - замглавы партии Осадчук

Члены фракции "Голос" не видят целесообразности присоединяться к межфракционному депутатскому объединению "Разумная политика", которое в парламенте создаёт бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мы периодически общаемся с Дмитрием Александровичем как на уровне руководства фракции, так и на уровне руководства партии. Но на данный момент у нас нет никаких идей или планов, или, тем более, решений касательно какого-либо объединения с его МФО или каким-то будущим его политическим проектом", - сказал заместитель главы партии "Голос", народный депутат Андрей Осадчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что представители "Голоса" остаются "очень разными по взглядам и по идеологии людьми с Разумковым".

"Возможно, нас сейчас и объединяет то, что мы находимся в жесткой оппозиции и к Зеленскому, и к тому, что происходит в стране. Но вообще, мы по-разному воспринимаем и политику, и внешний мир. Поэтому нас совершенно безосновательно отождествлять как людей, которые близки идеологически. К его МФО мы не планируем присоединяться и не видим в этом целесообразности. То, что мы будем координировать некие политические действия, имея общего политического конкурента, то есть Зеленского и его людей, то да, мы, конечно, будем это делать. Но на данном этапе о каком-то объединении речь не идёт", - пояснил парламентарий.

Кроме того, Осадчук подчеркнул, что, поскольку Разумков был "плотью и кровью проекта "Слуга народа", был первым номером в списке этой партии на парламентских выборах", то он также несёт определенную ответственность за все, что произошло в Украине за последние 2,5 года.

"При этом Разумков делал и полезные вещи: как минимум он заставлял Верховую Раду работать в рамках Регламента и обеспечивал некий политический баланс между очень разными интересами. Он реально был противовесом, который должен быть в любой большой системе. Для меня также принципиально важной историей является то, что мы смогли через Разумкова дожать введение сенсорной кнопки в зале заседаний парламента и победить кнопкодавство. Это было одной из моих личных целей в Раде. Именно он принял это важнейшее для парламентаризма решение, которое до него не могли принять 15 или 20 лет", - добавил нардеп.

Как сообщалось, 5 ноября Дмитрий Разумков объявил о создании в парламенте межфракционного объединения "Разумная политика", в которое войдут 25 народных депутатов.

По словам политика, "это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента" во время голосования за его отставку с должности спикера.

8 ноября Разумков обнародовал полный список из 25 парламентариев, которые войдут в межфракционное объединение "Разумная политика".

Согласно фотокопии, обнародованной на его странице, членами этого МФО станут 21 член фракции "Слуга народа" (Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков), двое представителей "Батькивщины" (Андрей Николаенко, Владимир Кабаченко), а также внефракционный нардеп Людмила Буймистер.