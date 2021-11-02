Резников может покинуть ТКГ – Арестович

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников после подачи заявления об увольнении может также покинуть и пост первого заместителя главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), сообщил спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Алексей Резников, который может занять пост министра обороны, теперь вряд ли будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу. А вести пока (работу Украинской делегации в ТКГ – ИФ) будет Мережко Александр - как заместитель главы делегации. Он ведет вместо Резникова уже два последних заседания ТКГ", - рассказал Арестович агентству "Интерфакс-Украина".

Резников занимает пост первого заместителя главы Украинской делегации в ТКГ с 5 мая 2020 года. С июня 2021 года замещает главу Украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию после перенесенной на сердце операции.

Как сообщалось, 1 ноября Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьер – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Соответствующее заявление зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.

Резников является возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины, а на пост министра вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассматривается кандидатура нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.