Политика

11:47 02.11.2021

Резников может покинуть ТКГ – Арестович

1 мин читать
Резников может покинуть ТКГ – Арестович

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников после подачи заявления об увольнении может также покинуть и пост первого заместителя главы Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ), сообщил спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Алексей Резников, который может занять пост министра обороны, теперь вряд ли будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу. А вести пока (работу Украинской делегации в ТКГ – ИФ) будет Мережко Александр - как заместитель главы делегации. Он ведет вместо Резникова уже два последних заседания ТКГ", - рассказал Арестович агентству "Интерфакс-Украина".

Резников занимает пост первого заместителя главы Украинской делегации в ТКГ с 5 мая 2020 года. С июня 2021 года замещает главу Украинской делегации Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию после перенесенной на сердце операции.

Как сообщалось, 1 ноября Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьер – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Соответствующее заявление зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.

Резников является возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины, а на пост министра вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассматривается кандидатура нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

Теги: #ткг #резников #арестович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:22 01.11.2021
"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

"Слуга народа" поддержала решение Зеленского о выдвижении Резникова на пост министра обороны

11:11 01.11.2021
Резников подал заявление об отставке

Резников подал заявление об отставке

11:14 28.10.2021
Россия не может сформулировать, как она понимает Минские соглашения – Украинская делегация в ТКГ

Россия не может сформулировать, как она понимает Минские соглашения – Украинская делегация в ТКГ

17:11 26.10.2021
Никаких изменений в составе украинской делегации в ТКГ не было и не планируется - Резников

Никаких изменений в составе украинской делегации в ТКГ не было и не планируется - Резников

17:16 21.10.2021
Кравчук проходит реабилитацию в Германии - Арестович

Кравчук проходит реабилитацию в Германии - Арестович

11:08 21.10.2021
Вице-премьер Резников оценивает заключение Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде как положительное

Вице-премьер Резников оценивает заключение Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде как положительное

10:21 20.10.2021
Москва официально признала участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины – Украинская делегация в ТКГ

Москва официально признала участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины – Украинская делегация в ТКГ

19:12 13.10.2021
Украинская делегация в ТКГ призвала РФ открыть КПВВ на Донбассе для получения пенсий и вакцинирования

Украинская делегация в ТКГ призвала РФ открыть КПВВ на Донбассе для получения пенсий и вакцинирования

13:00 30.09.2021
Костин: Утверждения об утрате судебной системой независимости после реформы – манипуляция

Костин: Утверждения об утрате судебной системой независимости после реформы – манипуляция

12:30 30.09.2021
Украинская делегация в ТКГ поддержала возможность возврата к очным встречам, но не в Минске - Костин

Украинская делегация в ТКГ поддержала возможность возврата к очным встречам, но не в Минске - Костин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков может пройти в Раду со своей партией - опрос

Зеленский и Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов – опрос Центра Разумкова

Байден заявил о наступлении новой эпохи в сотрудничестве с ЕС

Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков расценивает антирейтинг президента как оценку работы всей власти

В Раду проходят семь политсил, рейтинг возглавляет "Слуга народа" – соцопрос

Зеленский лидирует в президентском рейтинге и рейтинге доверия к политикам – соцопрос

Верещук не намерена резко менять кадровую политику в Минреинтеграции

Разумков может пройти в Раду со своей партией - опрос

Зеленский и Порошенко прошли бы во второй тур президентских выборов – опрос Центра Разумкова

Байден заявил о наступлении новой эпохи в сотрудничестве с ЕС

ЦИК назначила довыборы в Раду в округе №206 на 27 марта 2022 года

Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

В воскресенье в двух избирательных округах пройдут довыборы в Раду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА