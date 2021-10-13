Политика

11:22 13.10.2021

Рада 19 октября изберёт первого вице-спикера - Стефанчук

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Рада 19 октября изберёт первого вице-спикера - Стефанчук

Избрание первого заместителя председателя Верховной Рады состоится во вторник, 19 октября, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Мы остановили работу в пятницу. Во вторник мы сразу начнем с продолжения (рассмотрения - ИФ) этого вопроса: оно займет около часа-полутора и после этого мы сможем получить первого вице-спикера", - сказал Стефанчук журналистам в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада 8 октября после перерыва, который был необходим Аппарату Верховной Рады для подготовки материалов по кандидатурам Александра Корниенко (фракция "Слуга народа") и Софии Федыны (фракция "Европейская солидарность"), претендующих на пост первого вице-спикера, народные депутаты утвердили регламент рассмотрения данного кадрового вопроса, однако потом решили закрыть заседание.

Согласно календарному плану пленарных заседаний, народные депутаты на следующей неделе (11-15 октября) работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 19 по 22 октября в режиме пленарных заседаний. Очередное пленарное заседание состоится во вторник 19 октября.

Как сообщалось, 7 октября парламент отправил в отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Спикером парламента 8 октября избрали Руслана Стефанчука, который занимал должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

Теги: #вице_спикер #рада
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