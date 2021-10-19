Политика

11:29 19.10.2021

Рада обсуждает две кандидатуры на должность первого вице-спикера парламента

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Рада обсуждает две кандидатуры на должность первого вице-спикера парламента

Верховна Рада во вторник продолжила рассмотрение вопроса об избрании первого заместителя председателя парламента, который начала 8 октября.

Как сообщалось, на эту должность претендуют два кандидата: Александр Корниенко ( первый заместитель главы фракции "Слуга народа") и София Федына (фракция "Европейская солидарность").

Среди основных задач на должности первого вице-спикера Корниенко видит реформирование парламента, в частности Регламента.

"У нас должно хватить политической воли и экспертизы реформировать и Регламент Верховной Рады. Необходима… реформа парламентских процедур и процессов", - сказал Корниенко на пленарном заседании парламента во вторник.

Народный депутат высказался за проведение ежемесячно в Верховной Раде Дня оппозиции и за подготовку принятия закона об оппозиции.

По словам Федыны, парламент должен стать "активным защитником Украины на международной арене, особенно в контексте доверия наших партнеров к нам".

Она назвала "дикой" ситуацию с попыткой прикрыть слив спецоперации по задержанию "вагнеровцев", а также "замалчивание "Оффшор 95", который убивает имидж Украины и подрывает доверие инвесторов".

Теги: #кандидатуры #рада #вице_спикер
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