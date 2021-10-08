Политика

14:37 08.10.2021

На должность первого вице-спикера Рады претендуют нардепы Корниенко и Федына

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На должность первого вице-спикера Рады претендуют нардепы Корниенко и Федына

На должность первого заместителя председателя Верховной Рады претендуют две кандидатуры - Александр Корниенко (фракция "Слуга народа") и София Федына ("Европейская солидарность").

"Фракция "Слуга народа" вносит предложение о кандидатуре Корниенко Александра Сергеевича на должность первого заместителя председателя Верховной Рады", - сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на пленарном заседании в пятницу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в свою очередь сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила о выдвижении от фракции на должность первого вице-спикера Софии Федыны.

"Наша политическая сила выдвигает на должность перового заместителя председателя Верховной Рады профессионала, патриота Софию Федыну", - заявила Геращенко.

Стефанчук объявил 30-минутный перерыв в заседании, во время которого аппарат Верховной Рады подготовит материалы по предлагаемым кандидатурам.

Теги: #кандидатуры #рада #вице_спикер
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