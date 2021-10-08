Отозвать Третьякову с поста главы комитета возможно, изменив постановление, но таких инициатив пока нет - Корниенко

Народные депутаты пока не выступали с инициативой касательно внесения изменений в постановление о комитетах Верховной Рады, которые стали бы основанием для отзыва Галины Третьяковой с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это (отзыв должности руководителя комитета - ИФ) другой процесс: инициируются изменения в постановление о комитетах. Мы пока что таких изменений не видели, мы их тоже не инициировали. Посмотрим, будут ли такие инициативы от коллег", - объяснил Корниенко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Вместе с тем он отметил, что в самой фракции "Слуга народа" наблюдается "неоднозначное отношение к смене именно главы комитета".

Кроме того, комментируя инициативу об отстранении Третьяковой от участия в пленарных заседаниях на пять дней, Корниенко обратил внимание на "одну проблему", которая состоит в том, что "все, сказанное депутатом вне парламентского зала и комитетов, не является формальным поводом для таких действий касательно этого депутата".

"Поэтому, честно говоря, как Регламентный комитет дальше будет действовать, мне сложно сказать. Они будут заседать на следующей пленарной неделе", - добавил парламентарий.

Как сообщалось, руководитель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

После этого члены группы "За майбутне" потребовали от руководства фракции "Слуга народа" извинений за высказывания Третьяковой.

В итоге все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней. Кроме того, главы всех фракций и групп украинского парламента, кроме "Слуги народа", собрали подписи и обратились с призывом к председателю Рады и руководителю регламентного комитета отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".