Политика

11:48 08.10.2021

Рудык уверена, что монобольшинство в парламенте в ближайшее время включит "бешеный принтер" для принятия законов

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Рудык уверена, что монобольшинство в парламенте в ближайшее время включит "бешеный принтер" для принятия законов

Лидер политической партии "Голос", нардеп от одноименной фракции Кира Рудык заявила, что действующая власть спешит ввести в действие т.н. "закон об олигархах", который стал причиной конфликта между депутатами от монобольшинства и спикером парламента Дмитрием Разумковым, с последующей отставкой последнего.

По её словам, после избрания нового спикера его главными задачами будет содействие провластным инициативам и восстановление "принтера" для принятии выгодных власти законов.

"Депутатское большинство создало себе проблему и сняло главу, который отказывался все это разгребать. Поэтому первая задача нового украинского спикера решить вопрос с так называемым законопроектом об олигархах. Второй вопрос, решение которого очень ждет монобольшинство - принятие налогового законопроекта 5600, который поднимает налоги для малого и среднего бизнеса", - цитирует Рудык пресс-служба партии "Голос".

Нардеп подчеркнула, что фракция "Голос" неоднократно выступала против указанного законопроекта, ведь это "абсолютный произвол".

"И когда мы спросили министра финансов, ожидает ли он деньги в бюджет от закона о борьбе с олигархами, он сказал, что нет. А вот налоговый законопроект предусматривает 20-30 млрд грн, которые соберут с малого и среднего бизнеса. Не из олигархов, не из ренты, не из дополнительных платежей. Это то, что ляжет на плечи людей дела, которые ежедневно работают", - добавила депутат.

Она заявила, что власть вскоре снова включит "бешеный принтер" подобных законопроектов, которые на самом деле ничего не решают, а только облагают людей дополнительными налогами.

 

Теги: #рудык #рада #голос
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