Зеленский на встрече со Штайнмайером отметил важность получения четкого международно-правового механизма энергетической безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

"Запуск "Северного потока – 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", - цитирует Зеленского пресс-служба главы Украинского государства.

Собеседники также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Зеленский обратил внимание немецкого коллеги на ожидания Украины в контексте дальнейшей интеграции с Европейским Союзом и НАТО, а также выразил надежду на поддержку со стороны ФРГ.

Он отметил, что Германия является важным партнером Украины в Европе, с которым наше государство стремится укреплять двусторонние отношения.

"Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинско-немецким отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны", - сказал Зеленский.

В сообщении отмечается, что особое внимание во время переговоров было уделено вопросу мирного урегулирования на Донбассе. Зеленский подчеркнул, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке Украины и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах Нормандского формата", - подчеркнул Зеленский.