Политика

00:29 28.09.2021

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект - Ермак

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Выступление Зеленского на Генассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект - Ермак

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект, цитирует главу офиса президента Андрея Ермака пресс- служба главы государства.

"Было очень много внимания (к выступлению президента Украины на сессии Генассамблеи. - ИФ). Мы получили много сообщений и звонков: с Госдепа США, от Белого дома, от европейских партнеров, с очень теплыми словами поддержки и впечатлениями от выступления президента. Это имело очень мощный эффект", - сказал Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, Зеленский в выступлении подчеркивал необходимость реформирования ООН.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал реформировать Организацию Объединенных Наций с целью повышения ее эффективности, ведь этот вопрос давно назрел", - говорится в сообщении.

"Президент говорил о том, что хуже всего, если ООН превратится в Лигу Наций или "в супергероя на пенсии". Сегодня вызовы перед мировым сообществом такие, что очень важно изменить такие вещи, как злоупотребление правом вето, которое мы видим в последние годы, как то, что нет равенства между странами. Те ценности, и идеология, с которыми создавалась ООН, должны вернуться в ее стены", - отметил Андрей Ермак.

Руководитель офиса президента отметил, что для жителей оккупированного Крыма было очень важно услышать с трибуны Генассамблеи ООН слова главы государства о необходимости деоккупации полуострова. Андрей Ермак отметил, что Украина ожидает подписания ООН декларации саммита Крымской платформы.

"Мы знаем, как успешно и мощно состоялся саммит Крымской платформы, сколько делегаций было на нем. Еще не появилась подпись Организации Объединенных Наций, но право подписи открыто, и я думаю, что со временем участников и подписантов декларации становиться больше", - добавил он.

Андрей Ермак также рассказал, что в Нью-Йорке президент провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, во время которых ставил вопрос об освобождении незаконно удерживаемых украинских граждан и деоккупации территорий Украины.

"Во время этих встреч обсуждались вопросы оккупированных территорий, много говорилось о списке заключенных, который был передан всем, с кем проводились эти встречи", - сказал руководитель офиса главы государства.

Теги: #выступление #зеленский #оон
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