"Слуга народа" против повестки дня от Аппарата Рады

Фракция политической партии "Слуга народа" не согласна с предложенной Аппаратом Верховной Рады повесткой дня на текущую пленарную неделю и предложит свой план на согласительном совете руководителей фракций и групп, заявила спикер фракции Юлия Палийчук.

"В предложениях фракции - рассмотрение антиолигархического пакета. Это законопроекты: №5599 об олигархах и №5600 о наполнении бюджета. Также фракция предложит... рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения этих законопроектов", - написала Палийчук в Telegram-канале в понедельник.