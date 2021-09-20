Политика

10:52 20.09.2021

"Слуга народа" против повестки дня от Аппарата Рады

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"Слуга народа" против повестки дня от Аппарата Рады

Фракция политической партии "Слуга народа" не согласна с предложенной Аппаратом Верховной Рады повесткой дня на текущую пленарную неделю и предложит свой план на согласительном совете руководителей фракций и групп, заявила спикер фракции Юлия Палийчук.

"В предложениях фракции - рассмотрение антиолигархического пакета. Это законопроекты: №5599 об олигархах и №5600 о наполнении бюджета. Также фракция предложит... рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения этих законопроектов", - написала Палийчук в Telegram-канале в понедельник.

Теги: #предложения #слуга_народа
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