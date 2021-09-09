Политика

12:07 09.09.2021

Среди мировых лидеров украинцы лучше всего относятся к Меркель и Байдену, хуже всего – к Путину и Лукашенко

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Среди мировых лидеров украинцы лучше всего относятся к Меркель и Байдену, хуже всего – к Путину и Лукашенко

Более 80% украинцев негативно относятся к президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-4 сентября 2021 года.

Согласно данным исследования, положительно к Путину относится только 15% украинцев.

Также преимущественно негативное отношение у украинцев к руководству Беларуси. К Александру Лукашенко отрицательно относятся 59% опрошенных, положительно - 34%. При этом, за последний год отношение к президенту Беларуси ухудшилось с 45 до 34%, а за последние два года - вдвое (с 67 до 34%).

Среди ключевых мировых лидеров лучше всего украинцы относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% - положительно, 19% - отрицательно) и президента США Джо Байдену (64% - положительно, 19% - отрицательно). При этом в динамике за последние несколько месяцев отношение к Байдену несколько улучшилось, к Меркель - несколько ухудшилось.

Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценили 57% опрошенных, отрицательно - 19%, затруднились оценить или не знаю такого - 23%. Президента Польши Анджея Дуду положительно оценили 54%, отрицательно - 10%, затруднились оценить или не знаю такого - 37%.

Также, по результатам опроса, за последние пять месяцев количество проинформированных о дипломатической инициативе "Крымская платформа" выросло в полтора раза (с 45% в апреле до 66% в сентябре). Увеличилось и количество тех, кто положительно оценивает эту инициативу (с 38% - в апреле, до 50% - в сентябре).

При этом среди тех, кто хорошо осведомлен о содержании "Крымской платформы", положительно относятся к ней почти 80%.

Кроме того, украинцы хорошо осведомлены о строительстве газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию в обход Украины. Так, 50% знают об этом, 31% - что-то слышали и только 18% - ничего не знают.

41% считает, что Украина не имела никаких возможностей остановить строительство упомянутого газопровода, 20% возлагают ответственность за это на пятого президента Украины Петра Порошенко, 3% - на действующего президента Владимира Зеленского, еще четверть - на обоих президентов.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Теги: #оценка #соцопрос #лидеры
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