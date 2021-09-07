Маркарова: Статус основного союзника США вне НАТО - для стран, которые не могут вступить в Альянс, это точно не про Украину

Статус основного союзника США вне НАТО (MNNA) подходит для стран, которые не планируют или не могут вступать в Североатлантический Альянс, а Украина определилась, что ее цель - членство в НАТО, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Данное заявление дипломат сделала после регистрации в Верховной Раде проекта постановления об обращении украинского парламента к Конгрессу США с просьбой о предоставлении Украине статуса MNNA (№ 5380).

"Украина определилась, что ее цель - членство в НАТО. Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны и это записано в нашей Конституции", - написала Маркарова в Facebook во вторник.

Она подчеркнула, что MNNA - статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. "Это точно не про нас", - добавила Маркарова.

Посол напомнила, что Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями (EOP).

"И этот статус дает нам большие возможности как усиленного сотрудничества с НАТО, так и улучшения нашей интероперабильности и развития способностей", - пояснила она.

Маркарова указала, что США стратегический партнер, который активно помогает Украине развивать ее способности, предоставляет средства и оружие, включая летальное оборонное.

"Во время визита президента Зеленского мы только что подписали очень сильное Рамочное соглашение между Министерством обороны Украины и Пентагоном по стратегическим основам оборонного партнерства, которое является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам, над которыми министерство обороны и министерство иностранных дел уже начали работу. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США - как членов НАТО, так и других", - отметила посол.

Она подчеркнула, что поддержка парламента как раз очень нужна в продвижении реформ и голосовании за законы, которые Украине нужно осуществить для активного продвижения вперед в НАТО.

По ее словам, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министерство обороны Украины могут детально проинформировать о том, что Украине нужно сделать и из годового плана по НАТО, и из программы EOP.

Как сообщалось, в парламенте зарегистрирован проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№ 5380). Документ рассмотрят на внеочередном заседании Рады 8 сентября. Сбор подписей за проведение внеочередного заседания инициировал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Источник: https://www.facebook.com/oksana.markarova