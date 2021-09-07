Политика

15:42 07.09.2021

Порошенко предложил пять направлений поддержки украинцев во время кризиса: пенсии, субсидии, выплаты военным и медикам, защита громад

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Порошенко предложил пять направлений поддержки украинцев во время кризиса: пенсии, субсидии, выплаты военным и медикам, защита громад

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко во время согласительного совета предложил пять основных направлений поддержки украинцев в период экономического кризиса.

"Мы выходим на очень серьезные проблемы кризисные в начале политического сезона. Мы получили 2,7 млрд долларов со стороны МВФ в качестве подарка вместе со всем миром. И перед анализом бюджета я требую, чтобы парламент был приобщен в соответствии с Конституцией распределению и использованию этих средств", - отметил Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Первым направлением поддержки украинцев на фоне кризиса Порошенко назвал пенсии и предложил за счет средств МВФ выделить тринадцатую пенсию в размере минимальной пенсии тем, чьи выплаты ниже средних.

Вторым направлением должна стать поддержка армии и возвращение дополнительного финансирования денежного обеспечения военнослужащих.

Также Порошенко настаивает на внесении изменений в госбюджет для обеспечения домохозяйств субсидиями на жилищно-коммунальные услуги в зимний период.

Отдельно он выделил финансирование борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Порошенко подчеркнул, что должны быть направлены средства на повышение зарплат врачей, обеспечение прививками, лекарствами и средствами защиты.

Пятым направлением Порошенко считает защиту программы децентрализации. Он призвал не перекладывать ответственность за повышенные правительством тарифы на местные власти и защитить интересы громад на местах.

"Еропейская Солидарность"предлагает и просит наших партнеров присоединиться к этим предложениям" – резюмировал Порошенко.

Теги: #европейская_солидарность #порошенко #рада
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